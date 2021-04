Hołownia informując o dołączeniu do jego partii nowych osób podkreślał na wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie, że z nimi na pokładzie zamierza doprowadzić do realizacji swoich celów, do zmiany jakości polskiej polityki i zamierza pokazać, że nowa jakość w tej polityce naprawdę jest możliwa. Podkreślał, że są to ludzie z doświadczeniem. To ludzie, którzy już tej polityki samorządowej, czy sejmowej, czy obywatelskiej liznęli. Takich ludzi potrzebujemy na naszym pokładzie, bo tacy ludzie, też są w stanie realnie pokazywać całemu ruchowi na czym polega polityczna sprawczość - powiedział Hołownia.

Komentarze nowych polityków Hołowni

Poseł Mirosław Suchoń podkreślił, że to wielki zaszczyt dołączyć do Polski 2050, ale i wielkie zobowiązanie. Przed nami niezwykle ważne zadania. Nasze decyzje będą bardzo ważne dla przyszłych pokoleń. To jeden z powodów, dla którego przystępuje do Polski 2050 - powiedział były już poseł KO. Jak mówił, w centrum parlamentaryzmu powinny być sprawy obywateli, ich troski i problemy, a nie politycy. Jestem pewien, że ruch Szymona Hołowni będzie kształtował Polskę przez kolejne lata, a ja chcę w tym procesie uczestniczyć - zaznaczył poseł.

Grzegorz Nowosielski zaznaczył, że 19 lat pracy na stanowisku burmistrza dały mu ogromny bagaż doświadczeń, którym chętnie się podzieli. Jako samorządowiec jestem daleki od ideologii, bo ścieżka rowerowa czy autostrada nie ma barw politycznych- powiedział. Bardzo blisko mi do Ruchu Polska 2050, który również daleki jest od ideologii. Chcę być blisko ludzi - dodał Nowosielski.

Z kolei warszawska aktywistka Wanda Brociek zaznaczyła, że dla niej ważne jest, aby we wszystkich filarach ruchu: w głowie, sercu i rękach tkwiły te same wartości. Chciałabym, aby ludzie dołączający do nas mieli określoną wrażliwość społeczną - powiedziała Brociek.

Kto należy do koła Polski 2050?

Koło sejmowe Polski 2050 zostało zarejestrowane w lutym, później przekształcono je w koło parlamentarne. Jego przewodniczącą jest była posłanka Lewicy Hanna Gill-Piątek, a w skład koła wchodzą także byłe posłanki KO Joanna Mucha i Paulina Hennig-Kloska oraz senator Jacek Bury. W marcu do koła dołączył były poseł KO Tomasz Zimoch.

W kwietniu sąd zarejestrował partię Polska 2050 Szymona Hołowni.