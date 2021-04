W ubiegłym tygodniu do skrzynek pocztowych na osiedlu, gdzie mieszka dyrektor wrocławskiego sanepidu i prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej dr Paweł Wróblewski, trafiły ulotki oskarżające go o to, że "wydał co najmniej trzy decyzje o zamknięciu przedsiębiorstw, pozbawiając pracy kilkadziesiąt osób" oraz "pozbawił prawa wykonywania zawodu co najmniej jednego lekarza". Na ulotce widnieje też nazwa jednej z akcji przeciwników rządowych obostrzeń.

We wtorek w rozmowie z PAP dr Wróblewski wskazał, że zamieszczone na ulotce pytanie: "a co ty byś zrobił, gdybyś to ty lub twój bliski stracił pracę przez tego pana?", jednoznacznie podżega do nienawiści. Jak ocenił, treść ulotek jest także próbą wpływu na pracę sanepidu, dlatego zdecydował się zawiadomić prokuraturę.

Reakcja dyrektora na pogróżki

Restauracje są zamknięte z powodu decyzji rządu, natomiast prawo wykonywania zawodu lekarce, która nie chce uznać, że istnieje pandemia, zawiesił sąd lekarski i obecnie prowadzi tę sprawę – wyjaśnił.

Dyrektor PSSE podkreślił przy tym, że pracownicy sanepidu już od dłuższego czasu spotykają się podobnymi pogróżkami pod swoim adresem, m.in. podczas prowadzonych kontroli. Poruszyłem więc tę sprawę przede wszystkim ze względu na moich pracowników, którzy się już naprawdę boją. Z takimi sytuacjami spotykamy się na co dzień. Pod izbą lekarską odbywają się manifestacje ludzi bez maseczek, zdarzyło się też, że osoby te wdarły się do środka budynku strasząc naszych pracowników. Miarka naprawdę się już przebrała - powiedział.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Radosław Żarkowski potwierdził PAP, że zawiadomienie wpłynęło do prokuratury. Jak wyjaśnił, dotyczy ono popełnienia przestępstwa z art. 224 par. 1 kodeksu karnego, który mówi o tym, że "kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Prokurator dodał, że postępowanie jest obecnie w fazie wstępnej.