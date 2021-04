Kropiwnicki w RMF FM stwierdził, że w Polsce jak najszybciej powinny odbyć się wybory. - Coraz częściej głosy rządowe mówią, że Jarosław Gowin już jest w opozycji, więc czekamy na to aby powiedział, że przechodzi i wtedy w trybie konstytucyjnym robimy konstruktywne wotum nieufności dla rządu, wymieniamy ten rząd i idziemy na wybory - podkreślił.

Pytany o to, czy równie chętnie opozycja przyjęłaby w swoje szeregi Zbigniewa Ziobro, Kropiwnicki powiedział: - Zbawcą będzie każdy, kto będzie ratował Polskę przed złym rządem, a dzisiaj Gowin i jego ludzie mają szansę naprawdę odegrać bardzo ważną rolę, która umniejszy ich wcześniejsze błędy, jeśli uratują Polskę przed rządem Mateusza Morawieckiego.

W ocenie posła KO, "każdy, kto pomoże zakończyć tę kadencję parlamentu, naprawdę odegra bardzo ważną rolę w polskiej polityce".

Wybory jesienią?

Kropiwnicki powiedział też, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby wybory odbyły się "tuż po pandemii, jesienią, najlepiej w tym roku".

Pytany o to, czy opozycja nie pokłóci się o kształt ew. rządu technicznego poseł stwierdził: - Nie pokłócimy się o technicznego premiera, uważam że będzie zgoda, żeby to był rząd techniczny na maksymalnie kilka miesięcy, żeby przygotować Polskę do wyborów.

Zapewnił również, że wbrew sondażom, opozycja nie przegra wyborów.

Odpowiadając na pytanie o odpływ parlamentarzystów KO do ugrupowania Szymona Hołowni Polska 2050, Kropiwnicki stwierdził, że "pandemia naprawdę wykańcza psychicznie społeczeństwo, ale też i posłów, którzy mają coraz mniej cierpliwości, bardzo chcą coś zrobić".