Szef BBN: To nie jest jakiś istotny problem

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla, że "nie jest to jakiś istotny problem", a Pałac Prezydencki nie traktuje tego jako ważny sygnał skierowany do Polaków.

To ważny sygnał skierowany do Słowaków – zaznaczył minister. Soloch dodał, że Joe Biden nie odwiedzi też innych stolic i to "niczego nie dowodzi". Znajdujemy się w kręgu bliskich sojuszników USA, chociażby przez amerykańską obecność wojskową na terenie Polski – podkreślił szef BBN.