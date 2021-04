Wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek był w piątek w radiu RMF FM pytany, kiedy planowane jest spotkanie Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro.

W najbliższych dniach, akurat w kwestii terminu nie jestem uprawniony do tego, żeby taką informację podać - odpowiedział.

Dopytywany, czy chodzi o najbliższy weekend, powiedział: Nie chciałbym, aby to wyglądało jak słynna scena z "Kilera": "wiem, ale nie powiem". Niestety, nie mogę powiedzieć.

Dopytywany, co Porozumienie zrobi, jeśli PiS nie będzie chciało odwołać z rządu trzech ministrów, którym partia Gowina wycofała rekomendację - Michała Cieślaka, Zbigniewa Gryglasa i Jacka Żalka, opowiedział: - Nie zakładamy wariantu, że Prawo i Sprawiedliwość nie odwoła tych ministrów. Nie wyobrażam sobie, mam nadzieję, że nasi partnerzy z PiS również, iż dopuszczamy do sytuacji, że ci ministrowie zostają.

Wyobraźmy sobie hipotetycznie odwrotną sytuację, że PiS chce wymienić na przykład premiera, a koalicjanci mówią "nie" - dodał.

Pytany o komentarz do wypowiedzi Andrzeja Sośnierza, że prezes PiS Jarosław Kaczyński musiał wiedzieć o akcji rozbijania Porozumienia, Strzeżek powiedział: "Widząc w jaki sposób ta operacja była prowadzona przez Adama Bielana nie wyobrażam sobie sytuacji, że tak doświadczony i skuteczny polityk jak Jarosław Kaczyński zaakceptowałby taki plan. To ewidentna amatorka, nieskuteczność i tu nie mogło być ręki Jarosława Kaczyńskiego".

Schreiber: W weekend możliwe spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy

Również szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber był pytany w piątek w Radiu Zet, na kiedy zaplanowane jest spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry.

Zdaje się, że ma dojść do takiego spotkania, do którego jednak co jakiś czas dochodzi (...) Takie spotkanie zdaje się, że ma być nawet w weekend - odparł. Zaznaczył, że "na pewno jest parę rzeczy, które wymagają dyskusji, wyjaśnienia".

Dziś jest czas, by współpracować i rozwiązywać problemy, a nie prowadzić jakąś grę o swoje partykularne interesy - powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Pytany, czy konieczne będzie podpisanie nowej umowy koalicyjnej odparł, że wystarczyłoby w sposób rzetelny i uczciwy wypełniać zasady obecnie obowiązującej".

Zaznaczył, że "nie zna takich zapisów umowy koalicyjnej, które byłyby niewypełniane przez premiera Mateusza Morawieckiego". Pytany, czy zna takie, których nie wypełnia Zbigniew Ziobro powiedział: - No tak, bo jesteśmy w sytuacji, w której oczekujemy od naszych partnerów tego, byśmy działali w sposób racjonalny, przewidywalny i byśmy współpracowali (...). Podważanie sukcesu premiera z Brukseli, podważanie sensu Funduszu Odbudowy to na pewno jest sprawa - dla mnie przynajmniej - dość szokująca.

Pytany, czy koalicja przetrwa do wyborów w normalnym, ustawowym terminami powiedział, że "mimo wszystko" ma taką nadzieję. "Mam nadzieję, że pewne opanowanie przyjdzie, że w mniejszym stopniu będą grać emocje, a w większym stopniu troska o Polskę" - podkreślił.