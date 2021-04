Gdy premier Mateusz Morawiecki i szef KPRM Michał Dworczyk wychodzili ze spotkania z Lewicą, drogę na korytarzu sejmowym zagrodziła im posłanka PO Iwona Hartwich. Trzymała w rękach tablicę, na której było napisane pytanie: "kiedy szczepieni będą niepełnosprawni?"

Reklama

Przepychanki Hartwich z SOP-em

Doszło do przepychanek posłanki z funkcjonariuszami SOP, Hartwich krzyczała bardzo podniesionym głosem w kierunku premiera i ministra Dworczyka: "dlaczego pan kłamie?". Po kilkuminutowych przepychankach, które dziennikarze mogli obserwować z pewnego oddalenia - Straż Marszałkowska nie wpuszczała ich bowiem do korytarza, gdzie mieści się gabinet premiera - Hartwich się uspokoiła i została zaproszona przez szefa KPRM Michała Dworczyka do gabinetu premiera.

Dworczyk odpowiada

Rada Medyczna zarekomendowała cztery rodzaje chorób przewlekłych i chorzy cierpiący na te schorzenia zostali zakwalifikowani do etapu pierwszego, to między innymi osoby dializowane czy wentylowane mechanicznie. Jest i było bardzo dużo zgłoszeń od różnego rodzaju grup niepełnosprawnych, ale również osoby przewlekle chore. My za każdym razem kierując się wytycznymi Rady Medycznej i naukowców odpowiadaliśmy, że najszybsze zaszczepienie całej populacji doprowadzi do tego, że wszyscy poczujemy się bezpiecznie – mówił cytowany przez 300polityka.pl szef KPRM Michał Dworczyk, pytany o szczepienia osób niepełnosprawnych. CZYTAJ WIĘCEJ>>>