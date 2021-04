We wtorek przed południem odbyło się w Sejmie spotkanie przedstawicieli Lewicy z premierem Mateuszem Morawieckim ws. Funduszu Odbudowy i Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS. Obie strony porozumiały się w sprawie poparcia dla KPO. Jak mówił europoseł Robert Biedroń, rząd zgodził się na wszystkie warunki Lewicy zaproponowane do KPO.

Biejat: Lewica jeszcze niczego nie poparła

Podczas wtorkowej rozmowy w TVN24, Biejat została zapytana, jak ocenia stwierdzenie Bartłomieja Sienkiewicza (KO), w którym zarzucił Lewicy, że "zdradziła opozycję, wyborców i polską demokrację, bo dogadała się z PiS". Posłanka Lewicy odparła, że zaskakuje ją "stanowisko Sienkiewicza i innych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej", bo - jak zaznaczyła - "to jest formacja, która jeszcze miesiąc temu sama zgłaszała - co prawda tylko na Twitterze - ale zgłaszała propozycje do Krajowego Planu Odbudowy, chciała stawiać warunki". Wołanie, że Lewica rozbija opozycję", Biejat uznała za "przesadę.

Zastrzegała też, że Lewica "jeszcze niczego nie poparła". Złożyliśmy konkretne propozycje do KPO; dzisiaj mieliśmy spotkanie, na którym te propozycje były negocjowane. (...) Nie będziemy niczego popierać dopóki nie zobaczymy naszych propozycji wprowadzonych do KPO, uchwalonych przez rząd, a następnie wysłane do Komisji Europejskiej - podkreśliła.

Wiceszefowa klubu Lewicy wyraziła przekonanie, że "te pieniądze będą służyły kolejnemu rządowi". I zrobimy wszystko, żeby ten kolejny rząd nie był rządem PiS-u - zapowiedziała Magdalena Biejat.

Lubnauer: Lewica "ożywiła trupa"

Lubnauer, pytana czy prawdziwe jest stwierdzenie szefa rządu, że "tylko Lewica złożyła projekt, jak dysponować tymi pieniędzmi europejskimi", odparła, że to Sejm jest miejscem, w którym dyskutuje się o zmianach dotyczących np. KPO. Zwróciła uwagę, że KO mówiła o tym na posiedzeniach Sejmu i zwołała w tej sprawie posiedzenia komisji.

Reasumując stwierdziła, że w związku z tym takie stwierdzenie premiera "to nieprawda". Natomiast rzeczywiście nie robimy po cichu "deali" z PiS - oświadczyła.

Wiceszefowa klubu KO stwierdziła także, że Lewica "ożywiła trupa". Teraz pani Biejat porównała PiS, koalicję rządzącą, do trupa. To chciałam powiedzieć, że dzisiejszą decyzją Lewica jest jak ktoś, kto jak Frankenstein ożywił trupa. Dlatego, że daliście drugie życie koalicji rządzącej; dzięki temu, że (lider Solidarnej Polski) Zbigniew) Ziobro nie musi popierać już Funduszu Odbudowy, ta koalicja (Zjednoczona Prawica) nie tylko może trwać do końca tej kadencji, ale również z Funduszu Odbudowy będzie mogła zrobić fundusz utrwalania swojej władzy - powiedziała Lubnauer.