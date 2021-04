Cezary Tomczyk zaznaczył, że w opozycji "odbywają się różne rozmowy". Prowadzimy rozmowy z dwoma posłami z koalicji rządowej, którzy zastanawiają się nad opuszczeniem koalicji, by stać się posłami niezależnymi, bo nie chcą firmować tego, co się dzieje w Polsce - zdradził w rozmowie z Beatą Lubecką.

Tomczyk dodał, że posłowie, o których mówił, "byli wczoraj załamani po tym, co zrobiła Lewica, bo uznali, że nie ma jedności po drugiej stronie”. Zrobimy wszystko, żeby doprowadzić do upadku rządu PiS. Chcemy, żeby wybory były szybko, w neutralnych warunkach, najlepiej przez techniczny rząd - podkreślił.

Gość Radia ZET uważa, że tylko jedna, duża lista opozycji jest w stanie "zniszczyć PiS". Doprowadzić do sytuacji, kiedy my ich rozbijemy w pył. To nasz polityczny cel. Na tym się skupiamy - dodał polityk PO.