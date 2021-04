Prezydent o Konstytucji 3 Maja

Cała władza pochodzi zasadniczo z woli narodu - pisze prezydent RP Andrzej Duda, dodając, że „Konstytucja 3 Maja powinna nas inspirować w refleksji na temat obranego kierunku integracji europejskiej i reorganizacji traktatów”.

Konstytucja zawierała zasady, które my nadal uważamy za punkty zaczepienia cywilizacji i porządku w Europie: poszanowanie godności ludzkiej, wolność, równość i solidarność to kompasy aksjologiczne, które zawsze musimy mieć na horyzoncie – podkreśla prezydent Polski.

Wrogowie wolności widzieli w Konstytucji 3 Maja zagrożenie. Cesarska Rosja wspierana przez Prusy wywołała wojnę z Polską. Ale dziedzictwo Konstytucji przetrwało – podkreśla prezydent Andrzej Duda. I przypomina, że „praworządność, demokracja i parlamentaryzm od dawna są integralną częścią polskiej tożsamości”, a bogate tradycje republikańskie czerpiąc z dziedzictwa starożytnego Rzymu i Grecji.

Reforma była zwieńczeniem procesu politycznego, a nie owocem rewolucji czy krwiożerczych represji skierowanych przeciwko całym klasom społecznym – podkreśla prezydent i przypomina, że: „podczas obchodów 50. rocznicy podpisania traktatów rzymskich, Konstytucja 3 Maja została przywołana jako +Jedno z pierwszych źródeł idei Unii Europejskiej+”.

Już Konstytucja 3 Maja odnotowała pewną liczbę wyzwań, przed którymi stoimy dziś w UE - deficyt demokracji, niewystarczający udział obywateli w podejmowaniu decyzji”, szukała sposobów na połączenie tradycji wartości chrześcijańskich jako fundamentu jedności europejskiej prowadzącej do nowoczesności - uważa głowa polskiego państwa.

Z okazji rocznicy artykuły w dodatku o Polsce w „L’Opinion” zamieścili również: premier RP Mateusz Morawiecki, szef IPN dr Jarosław Szarek, historyk i ekonomista prof. Wojciech Roszkowski, europoseł Zdzisław Krasnodębski, prezes KGHM Marcin Chludziński, ambasador przy OECD prof. Aleksander Surdej, prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka oraz prezes Instytutu Nowych Mediów Eryk Mistewicz.

Współpraca miesięcznika +Wszystko co Najważniejsze+ z dziennikiem „L’Opinion” sprawia, że mamy do czynienia ze swoistym świętem Polaków i tych, których Polska interesuje, albo której nie rozumieją, a chcieliby poznać i zrozumieć. Niezależnie od tego, gdzie są, jesteśmy bowiem przez ten weekend w całej Francji, w każdym kiosku. Dajemy Polonii do ręki ważne narzędzie do opowiadania znajomym we Francji o swoim kraju - mówi PAP prezes INM Eryk Mistewicz.

Projekt „Opowiadamy Polskę światu” realizuje Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, KGHM Polska Miedź SA i Polskiej Agencji Prasowej.