Sejm ma zająć się projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE we wtorek 4 maja na dodatkowym posiedzeniu. W głosowaniu ma obowiązywać zwykła większość. Klub PiS liczy obecnie 234 posłów, z czego 19 posłów to politycy zapowiadającej sprzeciw wobec ratyfikacji Solidarnej Polski.

Szef klubu PiS poinformował w rozmowie z PAP, że w klubie PiS będzie obowiązywała dyscyplina głosowania. Dyscyplina głosowania będzie obowiązywała cały klub parlamentarny PiS - podkreślił Terlecki.

Sprzeciw Solidarnej Polski

Zapytany przez PAP o zapowiadany sprzeciw Solidarnej Polski, odparł, że będą się na ten temat toczyły kolejne rozmowy w najbliższy weekend. Będą toczyły się rozmowy jeszcze w weekend i zobaczymy, jaki będzie ich efekt - dodał Terlecki.

Podkreślił również, że konsekwencjami za ewentualne złamanie dyscypliny głosowania będą obciążeni członkowie partii Prawa i Sprawiedliwość.

Solidarna Polska podtrzymuje swój sprzeciw. Solidarna Polska, tak jak zapowiadaliśmy, zagłosuje przeciw ustawie w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE; nasze argument są znane od dawna i nasze stanowisko pozostaje w mocy - powiedział wiceszef MS, poseł Solidarnej Polski wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy, Sebastian Kaleta. Podkreślił, że ugrupowanie Zbigniewa Ziobry zapowiadało to od dawna.

Nasze stanowisko w tej sprawie jest znane od grudnia ubiegłego roku i ono się nie zmieniło. Nie zmieniły się też argumenty związane z tym, dlaczego nie możemy poprzeć takiego kształtu budżetu unijnego - powiedział Kaleta.

Zwrócił uwagę na rozporządzenie warunkujące wypłatę unijnych środków (chodzi o powiązanie dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności), które - jak stwierdził - ingeruje w suwerenność naszego kraju. Ponadto Fundusz Odbudowy jest kredytem, który zaciąga w naszym imieniu Komisja Europejska i ona będzie decydowała na co te pieniądze możemy wydać, a my i tak musimy ten kredyt w pełni spłacić - powiedział.

Porozumienie popiera

Porozumienie popiera projekt ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych i ci posłowie, którzy wyznają te same wartości jak my, z pewnością poprą projekt; jestem przekonany, że za projektem zagłosuje też Monika Pawłowska i Andrzej Sośnierz - poinformował zastępca rzecznika Porozumienia Jan Strzeżek. Zapowiedział jednak, że partia nie korzysta z formuły dyscypliny głosowania.

Jako Porozumienie jesteśmy partią, która praktycznie nie korzysta z czegoś takiego, jak dyscyplina głosowania. W tym przypadku byłoby to z resztą absolutnie niepotrzebne, bo jako Porozumienie Jarosława Gowina, przy bardzo dużym zaangażowaniu naszego lidera w grudniu ubiegłego roku w Brukseli, walczyliśmy o to, żeby jak największe środki z unijnego budżetu trafiły do Polski - powiedział Strzeżek.

Pytany, jak zagłosują posłowie Andrzej Sośnierz i Monika Pawłowska, którzy będąc członkami Porozumienia nie są w klubie PiS, Strzeżek wyraził przekonanie, że zagłosują za przyjęciem projektu.

Koalicja Obywatelska podejmie decyzję przed głosowaniem

Politycy Koalicji Obywatelskiej pytani, jak ich klub będzie głosował w sprawie ratyfikacji zasobów własnych UE, poinformowali, że decyzja zostanie podjęta dopiero we wtorek przed głosowaniem. Decyzje w tej sprawie będzie podejmował klub oraz władze poszczególnych partii przed samym głosowaniem - powiedział szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Koalicja Obywatelska i PSL chcą, by ustawa dot. ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy była głosowana w Sejmie kwalifikowaną większością 2/3 głosów - poinformował Tomczyk. Jak dodał, kluby KO i Koalicji Polskiej -PSL przygotowały projekt uchwały Sejmu w tej sprawie.

Konwent Seniorów zdecydował w czwartek, że w głosowaniu nad ustawą obowiązywać ma zwykła większość. Decyzji Konwentu sprzeciwia się Koalicja Obywatelska. Szef klubu KO Cezary Tomczyk wskazał, że po przejęciu Polska Press przez PKN Orlen zapadła decyzja o wymianie kierownictwa redakcji gazet należących do wydawnictwa. Ta władza używa publicznych środków po to, żeby najpierw przeprowadzić i zniszczyć telewizję publiczną, teraz robi to samo w gazetach w całej Polsce - ocenił Tomczyk.

Jak dodał, minister aktywów państwowych Jacek Sasin wystosował pisma do spółek Skarbu Państwa z informacją, że mogą ubiegać się o środki z Krajowego Planu Odbudowy (dokument, w którym zaplanowano wydatki z Funduszu Odbudowy). Po co? Właśnie po to, żeby kupować kolejne media - podkreślił Tomczyk.

Przekonywał, że na taki scenariusz nie można się zgodzić, dlatego - jak dodał - konieczne jest zabezpieczenie pieniędzy z KPO. Dzisiaj prezentujemy publicznie uchwałę, którą złożyliśmy do pani marszałek Elżbiety Witek. To jest uchwała, która mówi o tym, że zgodę na ratyfikację może wyrazić Sejm większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Ta uchwała jest kluczowa, jest po konsultacjach z PSL, tą uchwałę składamy razem, dlatego że 2/3 głosów w polskim parlamencie to taka większość, która zabezpiecza warunki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy - uzasadniał szef klubu KO. Zaapelował do innych sił parlamentarnych o poparcie uchwały.

Dzisiaj z tego miejsca wzywam wszystkie siły polityczne do poparcia uchwały w sprawie głosowania w Sejmie (...) zgody na ratyfikację planu odbudowy, ta zgoda jest kluczowa, bo te pieniądze muszą trafić tam gdzie ich miejsce - przekonywał Tomczyk.

Jest absolutnie przesądzone, że te pieniądze trafią do Polski, jest absolutnie jasne, że wszyscy tego chcemy, dzisiaj najważniejsze jest to, żeby te pieniądze były bezpieczne, żeby nie trafiły do ludzi, którzy kupią wolne media, którzy te pieniądze ukradną, żeby nie trafiły do różnych Obajtków, tylko do Polaków - dodał.

W czwartek lider PO Borys Budka przedstawił projekt ustawy gwarancyjnej, która "obok ratyfikacji zabezpieczy sposób wydatkowania tych środków i opisze ramy ich wydatkowania". Pieniądze unijne, które płyną do Polski od lat, są dobrze wydatkowane, bo w kontrolę ich wydatkowania zaangażowane są różne elementy władzy publicznej - przekonywał Kierwiński.

Koło Polskie Sprawy: bez dyscypliny

W piątek powołano koło poselskie Polskie Sprawy, w którym znaleźli się Agnieszka Ścigaj, polityk Porozumienia Andrzej Sośnierz i związany dotychczas z Kukiz'15 Paweł Szramka.

Skłaniamy się ku głosowaniu za projektem dotyczącym zasobów własnych UE - przekazała szefowa koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj. Wątpliwości w sprawie ratyfikacji dot. Funduszu Odbudowy ma poseł niezrzeszony Lech Kołakowski; "racjonalne są argumenty Solidarnej Polski" - ocenił.

Ścigaj poinformowała, że w sprawie głosowania nad projektem dotyczącym zasobów własnych UE w kole Polskie Sprawy nie będzie obowiązywała dyscyplina. Raczej skłaniamy się ku temu, aby zagłosować za, choć mamy uwagi do ustawy wdrożeniowej. Raczej nie widzimy możliwości, by głosować przeciw - powiedziała Ścigaj. Zwróciła uwagę, że Krajowy Plan Odbudowy, konieczny do skorzystania ze środków z unijnego Funduszu Odbudowy, to plan wieloletni, który będzie realizowany po upływie obecnej kadencji parlamentu.

Wątpliwości w sprawie głosowania nad projektem dotyczącym zasobów własnych UE ma natomiast poseł niezrzeszony Lech Kołakowski, który jesienią ub. roku zrezygnował z członkostwa w klubie PiS i odszedł z partii.

Jego zdaniem, unijne środki są Polsce potrzebne, ale należy je właściwie spożytkować. Czy gros środków pójdzie na Zielony Ład i zakup technologii z Niemiec, Francji, czy innych państw? - pytał. Racjonalne są argumenty Solidarnej Polski. Mówiąc o suwerenności Polski, zastanawia perspektywa nałożenia przez Brukselę podatków. Czy to już całkowita integracja, której nie da się odwrócić? - dodał.

Dodatkowo, zdaniem Kołakowskiego, czytając literalnie konstytucję, ratyfikacja powinna być przyjęta przez Sejm większością kwalifikowaną 2/3 głosów. Poseł oświadczył, że swoją decyzję za lub przeciw ratyfikacji uzależnia od wniosków z sejmowej debaty.

Koalicja Polska - PSL: Czekamy na dyskusję

Czekamy na dyskusję w Sejmie, na wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego i odniesienie się do naszych postulatów, wtedy będziemy wiedzieć, jak zagłosować nad ustawą o ratyfikacji unijnej decyzji dotyczącej Funduszu Odbudowy - powiedział poseł Dariusz Klimczak (Koalicja Polska - PSL).

Klimczak pytany, jak zachowa się w tym głosowaniu klub Koalicja Polska-PSL odparł, że jego ugrupowanie postawiło rządowi i premierowi Morawieckiemu określone warunki. Są to - przypomniał - m.in. zwiększenie środków na rolnictwo do 10 proc. oraz stworzenie Komitetu Monitorującego złożonego między innymi z przedstawicieli samorządu terytorialnego, który miałby wpływ na wydatkowanie środków z Funduszu Odbudowy w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Zdaniem Klimczaka, ważne jest, żeby Krajowy Plan Odbudowy był odpowiedzią na potrzeby rozwojowe Polski po pandemii. Dzisiaj widzimy, że ten KPO to jest raczej takie łatanie dziur, które zostały stworzone przez koronawirusa, a nie daleko idący plan, wizja rozwoju naszego kraju - ocenił poseł ludowców.

Czekamy na dyskusję w Sejmie, czekamy na wypowiedź premiera i odniesienie się szczegółowo do naszych postulatów, wtedy będziemy wiedzieć, jak będziemy głosować - powiedział Klimczak. Dodał, że ostateczne ustalenie w sprawie głosowania zapadanie najprawdopodobniej na posiedzeniu klubu tuż przed posiedzeniem Sejmu.

Na pytanie, co w przypadku nieprzyjęcia przez rząd warunków stawianych przez jego klub Klimczak powiedział, że "dzisiaj nie daje nam PiS argumentów za tym, żebyśmy poparli Krajowy Plan Odbudowy, który nie będzie sprawiedliwie rozdysponowany". Jego formuła jest błędna, a szczegóły są niesatysfakcjonujące zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla samorządowców" - uważa poseł PSL. "Czekamy na odniesienie się do naszych postulatów przez premiera, inaczej nie może liczyć na nasze poparcie - dodał.

Pytany, czy w klubie będzie obowiązywała dyscyplina głosowania Klimczak odpowiedział, że klub KP-PSL do tej pory nie stosował dyscypliny w głosowaniach, "ale kto wie, czy ta dyscyplina się nie pojawi". Jeszcze na ten temat kierownictwo nie obradowało, jaką formułę głosowania przybrać - podkreślił poseł PSL.

Ratyfikacja decyzji

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE, który został przekazany do Sejmu.

Podczas posiedzenia rządu sprzeciw do projektu złożyli ministrowie Solidarnej Polski - Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik. Ugrupowanie koalicyjne wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy od początku sprzeciwiało się wynegocjowanemu unijnemu budżetowi - zarówno co do Wieloletnich Ram Finansowych, jak i Funduszu Odbudowy. Zdaniem Solidarnej Polski, która podtrzymuje swój sprzeciw i zapowiada głosowanie przeciw ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych, Fundusz Odbudowy "może w przyszłości zagrozić suwerenności Polski i zaszkodzić polskiej gospodarce".

O ratyfikację decyzji w sprawie zwiększenia zasobów własnych UE, a tym samym o poparcie dla wynegocjowanego w ubiegłym roku wieloletniego unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy, apelował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu stwierdził, że tę decyzję należałoby podjąć "ponad podziałami partyjnymi".

Fundusz Odbudowy

Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony wszystkie państwa członkowskie nie tylko muszą przedstawić Krajowe Plany Odbudowy, ale także muszą w parlamentach narodowych zatwierdzić decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji decyzji o zasobach własnych przez parlamenty krajów członkowskich wstrzymałby uruchomienie pakietu środków - zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.