W konferencji przed stołecznym ratuszem na placu Bankowym wzięli udział prof. Lech Jaworski, prezes warszawskich struktur Porozumienia, Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia i radny dzielnicy Bielany oraz Sebastian Kędzierski, warszawski radny.

Dzisiaj dołączam do drużyny Jarosława Gowina. Będę głosem Porozumienia w Radzie Warszawy. Przy czym pozostaję dalej radnym niezależnym. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegała naprawdę owocnie dla dobra Warszawy" - powiedział Sebastian Kędzierski. "Pozostaję nadal radnym niezrzeszonym. Jeśli chodzi o głosowania, to będę głosował tak, żeby to było dobre dla Warszawy - dodał Kędzierski w rozmowie z PAP.

Warszawski radny

Prof. Lech Jaworski podkreślił, że współpraca z warszawskim radnym jest bardzo ważna i jest to "duże osiągnięcie naszych założeń programowych, bo okazuje się, że przyciągamy do siebie różne środowiska". Przypomniał również, że w okręgu warszawskim Porozumienie ma bardzo mocną reprezentację samorządową, złożoną z byłych i aktualnych radnych oraz osoby, które pełniły funkcje w dzielnicach, w randzie burmistrza czy wiceburmistrza.

Jan Strzeżek przypomniał, że dwa tygodnie temu ruch zadeklarował rozpoczęcie prac programowych "Porozumienie dla Warszawy". Teraz, gdy dołączył do nich Sebastian Kędzierski, będą mieli również reprezentanta w Radzie Warszawy. Zapowiedział też, że "grupa posłów Porozumienia będzie popierała nasze propozycje dotyczące zmiany ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy". Chodzi o zmniejszenie ilości radnych od następnej kadencji.

Wychodzimy z założenia, że ilość nie przechodzi na jakość. Chcąc być blisko ludzi, wcale nie musi być ponad 400 radnych (łącznie z radnymi dzielnic - PAP) - wyjaśniał Strzeżek. Zadeklarował też, że w przeciągu kilku tygodni przedstawiony zostanie konkretny dokument nowelizujący ustawę. - Mam też nadzieję, że nie tylko posłowie Porozumienia, ale też innych formacji przychylą się do tego wniosku - zaznaczył rzecznik.

Rada Warszawy składa się z 60 radnych, wybieranych co 5 lat przez mieszkańców stolicy. Obecna kadencja upływa w 2023 roku. W skład rady wchodzi 40 radnych zrzeszonych w Klubie Koalicji Obywatelskiej, 18 z Prawa i Sprawiedliwości oraz dwóch niezrzeszonych - po dołączeniu Sebastiana Kędzierskiego do Porozumienia, jedyną niezrzeszoną radną pozostała Monika Jaruzelska.