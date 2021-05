Gawkowski został zapytany przez "GW" o wsparcie dla PiS jakie miało miejsce w Sejmie, w przypadku ratyfikacji europejskiego Funduszu Odbudowy.

Lewica przychodziła do parlamentu, bo chciała stać się tą partią, która w perspektywie odbierze PiS władzę. A potem będzie tę władzę utwierdzać – może nie jako idealistyczną, ale bliską człowiekowi. Przychodziła też do parlamentu z wielkimi hasłami i zderzyła się z doświadczeniem na opozycji, że wszystko musi być anty-PiS-em. My się na to mentalnie nie zgadzamy, w Sejmie i w Senacie uważamy, że trzeba iść inną drogą. I ta inna droga po półtora roku pozwoliła nam wypracować nową strategię. Od 2015 r. uznawaliśmy, że w parlamencie może być tylko opozycja totalna, my proponujemy drogę opozycji racjonalnej, która uważa, że z PiS można wygrać innymi sposobami, np. metodą pozytywnego myślenia. Dziś opozycję podzieliłbym więc na racjonalistów i totalistów. I uważam, że w tym racjonalnym myśleniu Lewica jest liderem - odpowiada Gawkowski.

Dalsza współpraca z PiS?

Lider Lewicy został też zapytany, czy jego klub zamierza współpracować z PiS przy innych ustawach. Współpracujemy w takim samym zakresie z PiS, z Platformą i z PSL. Jeżeli projekty ustaw pokrywają się z naszym programem, po prostu je wdrażamy - odpowiedział.

Wyjaśnił też: To się nazywa racjonalna opozycja. Ponad 70 proc. ustaw przechodzi w parlamencie wspólnymi głosami PiS, PO, PSL i Lewicy. Jeżeli zatem będą projekty prospołeczne, dotyczące np. wyższych emerytur, to Lewica je poprze. Podobnie jak ustawy zmniejszające podatki, bo za taką właśnie jesteśmy polityką. Poprzemy też rządowe programy dotyczące polityki mieszkaniowej, bo popieramy publiczne budowanie mieszkań. To wszystko mamy w programie z 2019 r. Nie szukamy wroga w PO, nie szukamy w PSL. Lewica jest nadal otwarta na współpracę, ale z jasnym przesłaniem: skończyły się czasy, w których jedna partia opozycyjna, największa, mówi, co mają robić inne. Nikt kagańca Lewicy nie założy.

Gawkowski zadeklarował również, że Lewica "pozostaje na opozycji i zawsze będzie przeciwko łamaniu w Polsce zasad demokratycznego państwa". Według niego będzie też "przeciwko przeznaczaniu pieniędzy na media publiczne po to, by siać propagandę", a także "będzie przeciwko wykorzystywaniu pieniędzy publicznych na to, by tworzyć nowe elity PiS".

Zawsze będziemy po stronie praw kobiet, zawsze będziemy po stronie równości, po stronie niezależności wymiaru sprawiedliwości. Nie zmieniają się więc fundamenty wspólnych poglądów z PO i PSL. Lewica stoi twardo i mocno w tym samym miejscu - zapewnił Gawkowski.