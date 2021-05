Do delegatur NIK - jak pisze "Polsat News" trafił mail, "o tytule "Chcę popełnić samobójstwo. Wysadzę dom", podpisany jako Jakub Banaś. "Nikt mnie nie zamordował. To ja postanowiłem pożegnać się ze światem. Moje życie, moja świetnie zapowiadająca się kariera, zostały zrujnowane przez służby PiS. Szantażowano mojego ojca, aby zrezygnował ze stanowiska, miałem odegrać rolę karty przetargowej. Koniec tego, skończyło się. Każdy człowiek ma swoje granice wytrzymałości. Moje zostały już przekroczone. Wysadzę dom, zniszczę wszelkie dowody, już nigdy go nie przeszukacie. Już nigdy nie będziecie szantażować mnie, ani mojego ojca. Zostaję zapamiętany jako męczennik" - napisał autor pisma.

NIK: To pismo jest nieprawdziwe

Zdaniem NIK, ten mail to fałszywka. "To podszywanie się. Taka sytuacja nie miała miejsca. Mamy informacje, że podobny mail został skierowany do jednej z jednostek policji. W związku z tym funkcjonariusze prowadzili czynności i potwierdzili, ze zagrożenia nie było. Informacja jest jak najbardziej nieprawdziwa - powiedział Polsatowi Łukasz Pawelski z Najwyższej Izby Kontroli.

Na mail zareagowała jednak policja. Według "Onetu" o 6 rano policjanci pojawili się u Jakuba Banasia, by sprawdzić czy wszystko w porządku