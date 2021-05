Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak wyglądały przygotowania do przeprowadzenia prezydenckich wyborów korespondencyjnych. Raport informuje, że premier Mateusz Morawiecki nie miał prawa wydać polecenia przygotowania do wyborów Poczcie Polskiej i PWPW. Czy w tej sytuacji premier powinien podać się do dymisji? Zagłosuj w naszej sondzie!

Morawiecki do dymisji? Reklama Raport NIK dotyczy organizacji planowanych na 10 maja ub. roku wyborów prezydenta, w których Polacy, ze względu na pandemię COVID-19, mieli głosować wyłącznie drogą korespondencyjną. Kontrolę przeprowadzono w KPRM, MSWiA, MAP oraz w Poczcie Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych - mówił Marian Banaś podczas konferencji prasowej. W okresie od 16 kwietnia do 9 maja, jedyną uprawnioną jednostką do przeprowadzenia wyborów była PKW. Organizowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej było niezgodne z prawem - dodał. Z kolei urzędnicy NIK tłumaczyli, że najpierw sprawdzili, czy premier miał prawo zlecić przeprowadzenie wyborów. Powstaje pytanie zasadnicze, czy mógł wydać polecenie przygotowania do wyborów Poczcie Polskiej i PWPW? Otóż nie - mówiono na konferencji. Czy w zaistniałej sytuacji Mateusz Morawiecki powinien podać się do dymisji?