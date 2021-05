Pani tego nie pamięta, ale wtedy nie mówiło się o likwidacji, tylko o rozwiązaniu. Teraz przeprowadzono likwidację, i to w sposób urągający dla partii o bogatej historii. Chyłkiem, po cichu, przy okazji. I co najważniejsze, wbrew statutowi, bo przecież statut SLD przewiduje możliwość zakończenia działalności partii, ale trzeba zwołać kongres, przeprowadzić uchwałę i postąpić zgodnie z konstytucją partii. Jak codziennie broni się polskiej konstytucji, to trzeba być wiarygodnym i przestrzegać własnej. Tak się nie stało.

Przylatuję w poniedziałek i odlatuję w piątek. Mam piękne biuro w PE na 13. piętrze, ze wspaniałym widokiem na Brukselę. Warunki są nieporównywalne do tych w polskim Sejmie. To jest skandal, że poseł polskiego Sejmu nie ma swojego pokoju, gabinetu.

To zależy od mojej kondycji, stanu zdrowia, od tego, co będzie u mnie w domu. Żadna opcja nie jest wykluczona. Ale może będzie tak, że usiądziemy z żoną, napijemy się winka i powiemy sobie: no, dobra, już tyle lat mnie nie było w domu, więc może najwyższy czas, żebym został. Mamy z żoną 52-letni staż, a jak doliczyć tzw. chodzenie, to 55-letni.