Nie chcemy mieć z tego rodzaju ludźmi nic do czynienia. Chcemy się odseparować. Będę proponował koleżankom i kolegom zmianę nazwy – dodał Bielan w Radiu ZET..

Afera firmy Tecra?

Bielan mówił, że powodem separacji ma być afera firmy Tecra, którą założył wiceprezes Porozumienia Robert Anacki.

Otrzymała 10 mln złotych instytucji podległej NCBiR. Ma również powiązania ze światem zorganizowanej przestępczości – wyjaśnił Adam Bielan.

Będziemy chcieli podjąć decyzję, o ile Zarząd Krajowy Porozumienia podzieli mój wniosek, a myślę, że tak, że cała partia Porozumienie połączy się z partią Republikańską - mówił.

Co dalej z Gowinem?

Decyzja należy do niego. Zapewne będzie kontynuował spór prawny z nami – ocenił Bielan w Radiu ZET.

Jarosław Gowin ujawnił to, co my już wiemy wewnątrz partii od kwietnia 2020, kiedy prowadził rozmowy m.in. z PSL nt. zmiany na funkcji marszałka Sejmu, że chce wyprowadzić Porozumienie ze Zjednoczonej Prawicy – powiedział.

Gowin starał się Porozumienie sprywatyzować – dodał Bielan.

Bielan był pytany czy Jarosław Kaczyński popiera pomysł Bielana.

Mogę potwierdzić, że jesteśmy po słowie z prezesem Kaczyńskim. Zna nasze plany – komentował.

Nowy twór nie będzie ani niczyją przybudówką, ani podnóżkiem PSL - dodał Bielan.

Anacki pozwie Bortniczuka?

Kamil Bortniczuk również oskarżył wiceprezesa Porozumienia o powiązania ze światem przestępczym. Robert Anacki grozi mu pozwem sądowym.

"Kamil Bortniczuk masz 24h na uzgodnienie formy i terminu przeprosin z moim mecenasem, kontakt przekazałem Ci w wiadomości SMS. W przeciwnym razie widzimy się w sądzie. Pozdrawiam Cię serdecznie" - napisał na Twitterze Robert Anacki.