"Archipelag - Wyspy wolne od przemocy" powstaje w Warszawie w dzielnicy Wilanów na działce 1,2 ha. Fundacja liczy na to, że do końca czerwca uda się zdobyć pozwolenie na budowę. Generalny wykonawca ma w umowie, że do końca września 2023 r. budynek będzie wykończony. - Od stycznia 2024 r. ośrodek ma ruszyć - zapewnia fundacja.