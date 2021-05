Wojciech Maksymowicz, dotychczasowy polityk Porozumienia, były wiceszef resortu nauki, ostatnio poseł niezrzeszony, poinformował w czwartek, że przechodzi do koła parlamentarnego Polska 2050.

"Skok na główkę..."

Fogiel w Polskim Radiu 24 pytany był, czy prowadzono wcześniej z Maksymowiczem rozmowy. - Pan profesor Maksymowicz podjął swoją decyzję, postanowił najpierw opuścić klub parlamentarny PiS, a jak wyraźnie słyszeliśmy także Porozumienie. Najwyraźniej uznał Szymona Hołownię za polityka, z którym chciałby wiązać swoje nadzieje - powiedział.

Jak dodał, przyłączanie się do ruchu politycznego, o którym nic nie wiadomo, przypomina skok na główkę do basenu bez sprawdzenia, czy jest tam woda. Zwrócił też uwagę, że Polska 2050 składa się z ludzi o różnych poglądach.

- Może byłoby to siłą podczas rodzinnego spotkania przy stole, gdzie bez kłótni o politykę można dyskutować, jednak w polityce (...) najważniejszy jest program i to, co się Polakom proponuje - dodał Fogiel.