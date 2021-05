Sośnierz przejdzie do Polski 2050? "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. W tej chwili nie mam zamiaru odejść z Porozumienia Gowina. No chyba, że premier dołączy do klubu tych, którzy będą rozdawać pieniądze" – mówił w Radiu ZET Andrzej Sośnierz.

Scena polityczna tak w tej chwili faluje, tak się zmienia, że wszystko jest możliwe – powiedział w Radiu ZET polityk Porozumienia. PiS bardzo intensywnie pracuje nad tym, żeby Porozumienie zniknęło. Znów w zakresie intryg Prawo i Sprawiedliwość okazuje się skuteczne. Rozmontowywanie swoimi, czy cudzymi w tej chwili rękami, jakoś się tam udaje – powiedział Sośnierz. Sośnierz uważa, że odbył się "atak na premiera Gowina, pod patronatem PiS" i powstało "królestwo podziemi, czyli drugie Porozumienie". Polityk był również pytany o Adama Bielana. To wierny sojusznik PiS i działa na jego zlecenie - powiedział. Andrzej Sośnierz odchodzi z klubu PiS. "Szukają haków na rodzinę Gowina" Gowin straci pracę? Sośnierz był również pytany, czy Jarosław Gowin może stracić posadę w rządzie. W tej chwili wszystko już jest możliwe – komentował polityk Za chwilę wszyscy już będą kibicowali, żeby Porozumienie się rozpadło, więc załóżmy, że powiemy nie, będziemy jednak próbowali przetrwać ten zmasowany atak – dodał. Sośnierz o odejściu prof. Wojciecha Maksymowicza To, że już nie mieści się w tym wszystkim, w tym całym układzie, wiedziałem od dłuższego czasu. Przyjaźnię się z profesorem, wahał się od dłuższego czasu, w jakim kierunku wykonać ruch. Miałem nadzieję, że może do mojego koła przystąpi. Postanowił w ten sposób. Tam już mu było ciasno i źle – komentował polityk.