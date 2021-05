List opublikowano 17 maja - w Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii - podobnie jak w latach ubiegłych. Poprzedni otwarty list poparcia ambasadorów 50 państw dla społeczności LGBT+ w Polsce został opublikowany we wrześniu 2020 r.

Reklama

Maląg o liście poparcia dla LGBT+

Odnosząc się do tego listu Maląg zaznaczyła, że "my, jako Polska, nie popieramy tego listu". My chcemy przede wszystkim Europie pokazać silną Polskę, z silną rodziną i z kręgosłupem wartości - podkreśliła.

Minister rodziny i polityki społecznej dodała, że "chcemy przygotować taki dokument - zresztą zaprosiliśmy już do współpracy naszych partnerów z Grupy Wyszehradzkiej - abyśmy razem pokazali w Europie silną rodzinę, opartą na kręgosłupie wartości".

W Konstytucji jest opisane, że rodzina to jest związek kobiety i mężczyzny - mówimy o małżeństwie - i w małżeństwie rodzą się dzieci. Z tym idziemy do Europy. Chcemy być w tej Europie i chcemy silną Europę budować opartą na silnej rodzinie, tak jak budujemy w Polsce - mówiła Maląg.

Zdaniem minister, "nie ma wartości wyższej niż rodzina". Rodzina była przed państwem. Najpierw były rodziny, a potem tworzyły się pierwsze państwa. A więc jeżeli będziemy mieli silną rodzinę, silnie inwestowali w kapitał ludzki, to wtedy możemy mówić o silnym państwie, zrównoważonym, dynamicznie się rozwijającym. Musimy mieć ten silny fundament, nie chwiejący się - zastrzegła Maląg.

Podobne listy ambasadorów są publikowane w Polsce od 2012 roku. W tym roku sporządzanie listu z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii - koordynowała Ambasada Królestwa Danii w Polsce.

Pod listem otwartym podpisali się ambasadorowie: Argentyny, Australii, Austrii, Chile, Chorwacji, Cypru, Czarnogóry, Czech, Ekwadoru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Kanady, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Macedonii Północnej, Malty, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, San Marino, Serbii, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii i Administrator Generalnej Wallonie-Bruxelles International.

Wśród sygnatariuszy listu są też: Szef Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego w Polsce, reprezentanci Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Dyrektor Biura Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz Sekretarz Generalnego Wspólnoty Demokracji, a także, jako członkowie trójki koordynatorów, ambasady Belgii, Danii i Stanów Zjednoczonych Ameryki.