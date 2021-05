Dlaczego nie mam wrażenia, że naprawdę chodzi jej o Białoruś? - napisała na Twitterze Anna Maria Żukowska, komentując wygląd białoruskiej aktywistki, Jany Szostak.

Ten wpis wywołał burzę. "Co się ostatnio dzieje, że doświadczone dziennikarki i polityczki atakują młode aktywistki za to, że mają ciało i go nie ukrywają? @AM_Zukowska chodzi o piersi, serio? Jest gorąco, nie każdy lubi nosić stanik. Co to problem? Nagle problem przestaje istnieć, bo PIERSI?" - skomentowała tweet Żukowskiej aktywistka, Maja Staśko.

Ostry komentarz dziennikarki

Ostro słowa Żukowskiej skomentowała też Dominika Długosz. "Jak nasze matki/babki paliły staniki to przecież też na pewno nie chodziło o feminizm. Widzę, że dyduchowy nurt na lewicy coraz żwawszy" - napisała.

"Ależ oczywiście pani poseł. Taki komentarz jak ten powyżej jest bardzo lewicowy i prokobiecy. Taki w guście pani Klimasary. Idźcie dalej tą drogą a potem jeszcze głośniej krzyczcie, że nikt was nie rozumie. Powinno zadziałać." - dodała