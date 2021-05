Ziobro na środowej konferencji prasowej odnosił się do porwania i zabójstwa 11-letniego Sebastiana z Katowic. 41-letni mężczyzna, który przyznał się, że w minioną sobotę porwał, wywiózł do Sosnowca, a następnie zabił chłopca, trafił do aresztu. Podejrzanemu grozi dożywocie. W postępowaniu od początku brane było pod uwagę seksualne tło zbrodni, prokuratura nie chce tego komentować, tłumacząc to dobrem postępowania.

Zaostrzenie kar za brutalne przestępstwa pedofilskie

To niezwykle smutne, że w takich okolicznościach musimy wracać po raz kolejny do propozycji zaostrzenia kar za brutalne przestępstwa pedofilskie, ale trudno uciec wobec tej refleksji wobec dramatu, jaki miał miejsce kilka dni temu na Śląsku - powiedział minister sprawiedliwości. Brakuje jakichkolwiek słów wyrazów współczucia dla rodziny, która przeżywa z całą pewnością ogromne cierpienie - zaznaczył.

Ziobro podkreślił, że "porwanie, a następnie zamordowanie dziecka, chłopca, przez pedofila, to czyn niezwykle bulwersujący, poruszający wszystkich". Niestety świat jest straszny, bo poza tym, że można podać wiele przykładów pozytywnych z codziennego dnia, pracy policji, pracy organów ścigania, to też z tej pracy można też wyławiać te straszne przypadki, które kończą się niestety dramatem i tragedią - powiedział Ziobro.

Naszym obowiązkiem jest podjąć po raz kolejny kwestię zaostrzenia kar wobec sprawców, którzy dopuszczają się tak okrutnych przestępstw o charakterze pedofilskim, a zwłaszcza przestępstw z użyciem brutalnej przemocy, brutalnej siły, przestępstw popełnionych po raz kolejny, czyli przestępstw niejako w recydywie - tak było w tym wypadku - a w szczególności przestępstw związanych z morderstwem, zabójstwem - powiedział minister.