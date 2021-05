Taki może być skutek błędu, jaki popełnił minister sprawiedliwości delegując sędziów do sądów wyższych instancji. I wiele wskazuje na to, że problem ten nie dotyczy tylko i wyłącznie sędziego Rafała Puchalskiego, który został delegowany do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

Sąd Najwyższy rozpatrując jedną ze spraw uznał, że delegacja Rafała Puchalskiego, sędziego kojarzonego z dobrą zmianą, jest nieskuteczna. Wszystko dlatego, że została ona udzielona na czas, na jaki sędzia ten pełni funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Tymczasem przepisy mówią, że minister może delegować sędziego do innego sądu na czas nieoznaczony lub oznaczony, maksymalnie na dwa lata. Reklama SN uchylił więc wyrok wydany w składzie, w którym brał udział Puchalski. Jak jednak wynika z nieoficjalnych ustaleń DGP takich przypadków może być więcej. A to oznacza, że istnieje groźba powtórzenia setek spraw, w których za stołem sędziowskim zasiadali sędziowie wadliwie delegowani do sądów wyższych instancji.

Małgorzata Krzyszkiewicz