Półtora tygodnia od prezentacji Polskiego Ładu, który ma zapewnić wyborczy sukces, notowania PiS nie zmieniły się. Partia Jarosława Kaczyńskiego ma 34 proc. – to wynik minimalnie wyższy niż w poprzednim badaniu. To ciekawe o tyle, że wczoraj prezentowaliśmy sondaż, który pokazywał, że niektóre pomysły z Ładu cieszą się nawet 80-proc. poparciem. – Jak zwykle do sondaży podchodzimy z dużym spokojem i dystansem. Stabilna pozycja PiS na czele stawki cieszy. Co do tego, że będzie widać efekty Polskiego Ładu, jesteśmy spokojni – komentujez PiS.