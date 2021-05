Rozmawiamy dużo, mamy spotkania kierownictwa, gdzie mówimy o tym, jaka powinna być relacja między ruchem Rafała Trzaskowskiego a Platformą. Moja ocena jest taka, że on nie ma żadnego interesu ani nie chce Platformy zatapiać - powiedział Tomasz Siemoniak na antenie RMF FM,, pytany o stosunki między prezydentem Warszawy a partią. Sądzę, że to, co dzieje się od lipca, to, co można by ocenić nawet jako pewną zwłokę w postawaniu jego ruchu, było gestem Trzaskowskiego wobec Platformy, chęcią, żeby Platforma mocno ruszyła - dodał

Siemoniak o Budce: Nie musi odchodzić

Tomasz Siemoniak był też pytany o dalszy los przewodniczącego partii, Borysa Budkę. Jego zdaniem, lider nie musi odchodzić, bo największym problemem PO są niskie sondaże. O tym rozmawiamy i to wszystkich bardzo martwi: co zrobić, żeby podwyższyć notowania, żeby być największą - w sondażach przynajmniej - partią opozycyjną. Natomiast uważam, że ciągła dyskusja o zmianie przewodniczącego donikąd nie prowadzi - podsumował.