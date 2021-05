Złożyłem wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by zakończyć zdalne głosowania w Sejmie; czas na to, by posłowie wrócili do pracy w Sejmie i głosowania na sali plenarnej - poinformował w niedzielę wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL).

Zgorzelski powiedział w niedzielę w TVN24, że złożył wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek o to, by zakończyć zdalne głosowanie w Sejmie. Czas na to, by posłowie wrócili do pracy w Sejmie i głosowania na sali plenarnej - powiedział wicemarszałek. Według niego, tak powinno być już od najbliższego posiedzenia Sejmu. Reklama Witek: Będę zmniejszała restrykcje W piątek marszałek Witek podkreśliła, że regulamin Sejmu, przyjęty w związku z pandemią, będzie obowiązywał do momentu, kiedy zostanie ogłoszony jej koniec. Ponieważ widzimy, że liczba zakażeń spada, będę również w Sejmie swoimi rozporządzeniami te restrykcje zmniejszała - zapowiedziała Witek.