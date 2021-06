Chcę bardzo mocno podkreślić, bo są pewnego rodzaju nieporozumienia w tej sprawie, pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, jest kandydatem PiS. Jest jedynym kandydatem PiS. Żeby to było jasne dla każdego - zaznaczył Kaczyński, który odwiedził Rzeszów, by wesprzeć Ewę Leniart w ostatnich dniach kampanii wyborczej.

Kaczyński powiedział też, że Leniart jest szansą dla Rzeszowa na to, "aby to wszystko, co rzeszowianom się podobało było kontynuowane, ale żeby zniknęły zjawiska, które rzeszowianom już od jakiegoś czasu się nie podobały".

Dlatego głosowanie na Ewę Leniart jest nie tylko wyrazem pewnego poglądu na Polskę, ale jednocześnie wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów, na to świetnie rozwijające się miasto, które wielu imponuje - zaznaczył Kaczyński.