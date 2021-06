Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości. Cichanouska wraz z prezydentem Warszawy odsłoniła w piątek pomnik Solidarności w stolicy.

"Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowsiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników" - napisał na Twitterze Ryszard Terlecki.

Trzaskowski: Najpierw liderka białoruskiej opozycji, a dziś już prezydent-elekt

Wcześniej prezydent stolicy zamieścił na Twitterze wpis: "Najpierw liderka białoruskiej opozycji, a dziś już prezydent-elekt, @Tsihanouskaya będzie z nami na @Campus_Polska. Dziękuję! Wierzę, że czeka nas niesamowite i z pewnością pouczające spotkanie. Historia Białorusi dzieje się na naszych oczach i porozmawiamy o tym na #CampusPolska".

Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września organizuje Campus Polska Przyszłości, czyli tygodniowe wydarzenie na terenie Kortowa, miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prezydent Warszawy i jego współpracownicy od kilku tygodni zachęcają młodych z całej Polski, by wzięli udział w Campusie.

Gowin: Wpis godny potępienia

Niezależnie od tego kto jest autorem uważam, że jest to wpis godny potępienia - ocenił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin odnosząc się do wpisu Terleckiego.

Chciałbym to powiedzieć jednoznacznie - niezależnie od tego kto jest autorem - uważam, że jest to wpis godny potępienia, natomiast przez cały czas liczę na to, że milczenie pana marszałka Terleckiego jest spowodowane tym, że trwa długi weekend, jest piątkowy wieczór. Wierzę, że jego autorstwo zostanie zdementowane - powiedział w TVN24 Jarosław Gowin.

W najmniejszej mierze nie identyfikuję się z żadnym elementem tego wpisu - zaznaczył Gowin. Nie chce mi się wierzyć, żeby to mogło być polityczną prawdą - dodał.

Przez cały czas jestem przekonany, że doszło do jakiegoś włamania na konto pana marszałka Terleckiego, bo nie wyobrażam sobie, żeby spod jego palców mógł wyjść taki wpis. Pomijając fakt, że pani Cichanouska i każdy inny polityk białoruski, czy zagraniczny ma prawo spotykać się z tymi polskimi politykami, których uważa za odpowiednich partnerów, to prezydent Rafał Trzaskowski - z którym jestem w politycznym sporze - ale na pewno nie może być uznany za przedstawiciela jakiejś opozycji antydemokratycznej. To jest demokratycznie wybrany prezydent stolicy Polski - zaznaczył szef Porozumienia. Dodał, że w ramach politycznego sporu Trzaskowskiemu należny jest pełen szacunek.

