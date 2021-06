Wniosek o nadanie Jolancie Brzeskiej Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy złożył w połowie maja klub Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas jednak, ze względu na sprzeciw radnych Koalicji Obywatelskiej, został zdjęty z porządku obrad Rady miasta. Szef klubu KO Jarosław Szostakowski argumentował wówczas, że wyróżnienie to zwykle nadaje się osobom żyjącym, a imieniem Brzeskiej nazwano już jeden ze stołecznych skwerów.

KO zmienia zdanie

Po niespełna miesiącu Koalicja Obywatelska zmieniła jednak zdanie. Wniosek w sprawie uczczenia zamordowanej w marcu 2011 roku działaczki społecznej ma być rozpatrywany na czwartkowej sesji Rady Warszawy. W projekcie uchwały widnieją jednak dwa nazwiska: Jolanty Brzeskiej i krytykowanego przez PiS byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego.

Jak podkreśla w rozmowie z PAP Szostakowski, głosowanie łączne w przypadku więcej niż jednego kandydata do przyznania honorowego obywatelstwa miasta to norma od wielu lat. - W tym roku klub Koalicji Obywatelskiej zgłosił Andrzeja Rzeplińskiego, klub PiS zgłosił panią Jolantę Brzeską. Przewodnicząca Rady Ewa Malinowska-Grupińska, wzorem lat ubiegłych wystąpiła z inicjatywą uchwałodawczą o nadanie obojgu tym kandydatom honorowego obywatelstwa - powiedział lider stołecznych radnych KO.

Co zrobi PiS?

Jak dodał, na wtorek zaplanowano spotkanie klubu KO, po którym ma być wiadomo jak w tej sprawie zagłosują radni Koalicji. Nieoficjalnie - jak wynika z informacji uzyskanych przez PAP - klub ma poprzeć projekt uchwały. - Pytanie, co zrobi PiS - zastanawia się jeden z warszawskich działaczy KO.

Wiceszef klubu radnych PiS i wiceprzewodniczący Rady Warszawy Dariusz Figura nie kryje sceptycyzmu wobec pomysłu uhonorowania przy okazji także byłego prezesa TK, który stanowczo sprzeciwiał się przeprowadzonym przez PiS zmianom w Trybunale. - To oczywiste, że nasza opinia jest mocno krytyczna. Przypominam, że jeśli chodzi o honorowe obywatelstwo dla pani Jolanty Brzeskiej, to my już wcześniej taki projekt złożyliśmy i on został wówczas przez Platformę Obywatelstwo zdjęty z porządku obrad Rady. Odbieramy to jako pewną złośliwość ze strony PO - powiedział Figura. Zastrzegł jednak, że stanowisko klubu PiS w sprawie projektu uchwały ma być znane w środę.

Kim była Jolanta Brzeska?

Jolanta Brzeska mieszkała wraz z rodziną przy ul. Nabielaka 9 w Warszawie. W 2006 r. budynek przekazano trojgu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu "handlarzowi roszczeń" Markowi M. Po wielokrotnych podwyżkach najmu mieszkańcy Nabielaka popadali w spiralę zadłużenia. Lokatorzy byli też nękani i grożono im eksmisją. W konsekwencji Jolanta Brzeska z innymi rodzinami powołała Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów.

1 marca 2011 r. Brzeska wyszła z domu i nigdy do niego nie wróciła. W marcu tego samego roku w Parku Kultury w Powsinie znaleziono spalone zwłoki kobiety, które łączono z zaginięciem aktywistki. Tożsamość ciała potwierdziła sekcja zwłok.

Pierwsze śledztwo w tej sprawie umorzono w 2013 r. z powodu niewykrycia sprawców. Trzy lata później na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro śledztwo w sprawie śmierci Brzeskiej zostało podjęte na nowo.

Kim jest Andrzej Rzepliński?

Prof. Andrzej Rzepliński urząd prezesa TK sprawował w latach 2010-2016 (w TK zasiadał od 2007 r.). W 2015 roku sprzeciwił się ponownemu wyborowi do Trybunału trzech nowych sędziów w miejsce osób wskazanych już kilka miesięcy wcześniej przez Sejm, gdzie większość miały PO i PSL. Niejednokrotnie zdecydowanie krytykował też prowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość zmiany w sądownictwie, prokuraturze i mediach.