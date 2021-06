Wnioski o odwołanie Terleckiego mają związek z jego słowami na temat liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Szef klubu PiS, odnosząc się do informacji, że Cichanouska będzie gościem Campusu Polska Przyszłości, wydarzenia, które organizuje Ruch Rafała Trzaskowskiego Wspólna Polska na przełomie sierpnia i września, napisał w piątek na Twitterze: "Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników".

W związku z tym wpisem posłowie KO, a także koła Polska2050 i klubu Lewicy domagają się odwołania Terleckiego z funkcji wicemarszałka Sejmu.

Co zrobi Gowin ws. Terleckiego?

Wicepremier Gowin podczas wizyty we wtorek w Radomsku (Łódzkie) został zapytany przez dziennikarzy, czy będzie głosował za odwołaniem wicemarszałka Terleckiego. To były bardzo niefortunne słowa, natomiast koalicja rządowa nie rozbije się o jedno głosowanie personalne. To wszystko co mam do powiedzenia w tej sprawie – odpowiedział lider Porozumienia.