"To jest język Alaksandra Łukaszeki. To jest język, argumentacja tępego dyktatora z głębin Europy Wschodniej" - powiedział w TVN24 poseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz, komentując list Ryszarda Terleckiego skierowany do Swiatłany Cichanouskiej.

Sienkiewicz bije w Terleckiego

To po prostu było głupie, nie ma innego słowa na to. A skutki są złe i będą coraz gorsze - powiedział Sienkiewicz w TVN24. Prawda jest taka, że to jest język Alaksandra Łukaszeki. To jest język, argumentacja tępego dyktatora z głębin Europy Wschodniej - komentował.

List Terleckiego do Cichanouskiej. "Źle przysłużyła się pani sprawie białoruskiej"

Polityk mówił, że "Polacy byli traktowani przez wszystkie inne państwa Zachodu, w Unii Europejskiej, jako specjaliści rozumiejący wrażliwość naszych sąsiadów". To wszystko zostało zmienione w pył i gruzy tym wybrykiem marszałka Terleckiego - powiedział w TVN24. PiS murem stanął za głupotą swojego marszałka. To jest po prostu rzecz niebywała - ocenił. To po prostu było głupie, nie ma innego słowa na to. A skutki są złe i będą coraz gorsze - dodał Sienkiewicz.