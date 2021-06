"Będą rozmowy Donalda Tuska z Borysem Budką. Dla mnie bardzo ważne jest to, że dla niego PO, jako formacja, ma bardzo duże znaczenie i żeby pokazał, co należy robić, z kim się nie należy wiązać" - mówi Gość Radia ZET Małgorzata Kidawa-Błońska, pytana o powrót Donalda Tuska do krajowej polityki.

Start byłego premiera w kolejnych wyborach prezydenckich? - Wszystko w swoim czasie. Trwają teraz rozmowy w PO, między naszymi liderami. Poczekajmy spokojnie – komentuje wicemarszałek Sejmu. Kidawa-Błońska podkreśla, że na razie głównym celem i Donalda Tuska i polityków opozycji jest to, „żeby przygotować się do wyborów parlamentarnych, żeby opozycja zaczęła działać razem", bo chodzi o odsunięcie PiS od władzy. Zdaniem wicemarszałek Sejmu z PO, jej formacja jest przygotowana do rządzenia i ma w zanadrzu "bardzo dobre rozwiązania". Od kilkunastu tygodni, czy miesięcy cały czas słyszymy, że PO ma się rozpaść. Rzeczywiście sondaże nie są dla nas teraz budujące, ale my się zmieniamy i działamy – mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, która z optymizmem patrzy w przyszłość. – Dzięki zapowiedzi naszego pierwszego szefa i polityka, który ma u nas ogromne zaufanie, że wraca do polityki, tym bardziej optymistycznie patrzymy w przyszłość – dodaje.