Sachajko został zapytany w Polskim Radiu 24 o porozumienie programowe podpisane pomiędzy PiS a Kukiz'15. Poseł przyznał, że porozumienie zostało podpisane dwa tygodnie temu natomiast w poniedziałek zostanie publicznie ogłoszone przez liderów obu formacji.

Poseł zapowiedział, że wówczas zostanie przedstawionych więcej "szczegółów współpracy". Przyznał, że sam w ramach ustalania jej warunków rozmawiał o 20 projektach ustaw, które mają być przygotowane przez obie partie. Mam nadzieję, że wszystkie zostały zaakceptowane - powiedział.

Wśród projektów ustawa antykorupcyjna

Zapytany, kiedy te projekty trafią do Sejmu, Sachajko odpowiedział: Jak są już przygotowane, to można je składać, nie ma na co czekać. Jako przykład podał "dogadany i złożony" projekt ustawy antykorupcyjnej. Wyraził też nadzieję, że projekt ten będzie miał pierwsze czytanie w Sejmie w najbliższy wtorek.

Dodał, że projekt wprowadzi "rewolucyjne rozwiązanie, "szczególnie dotkliwe dla posłów i senatorów". Każdy z nich, jeżeli by się okazało - i sąd by to ocenił - że ma lepkie rączki, no to do końca swojego życia nie będzie mógł w żadnych wyborach startować - zaznaczył.

"Projektów jest naprawdę dużo"

Poseł Kukiz'15 przyznał, że liczy, iż dzięki porozumieniu więcej projektów ustaw, nad którymi pracuje jego formacja znajdzie poparcie w Sejmie. Liczę na to, bo tych projektów jest naprawdę bardzo dużo. W ubiegłej kadencji jako Kukiz'15 przygotowaliśmy ponad 100 projektów ustaw. W tej kadencji również pracujemy nad tym - powiedział.

Zapytany, czy pomysł wprowadzania instytucji sędziów pokoju do polskiego sytemu sądownictwa jest zapisany w umowie programowej pomiędzy PiS i Kukiz'15, a także, jak obie formacje chcą ten pomysł zrealizować skoro konstytucja na to nie pozwala, Sachajko zasugerował, że jest możliwa zmiana konstytucji w tym celu.

Tu jest mały fortel. Idąc do wyborów przekonaliśmy do naszych pomysłów cały PSL, czyli mamy wielu orędowników w Sejmie, którzy uważają, że sędziowie pokoju są dobrym rozwiązaniem. Więc jeśli zespół, który pracuje w tej chwili przy prezydencie Andrzeju Dudzie przygotuje i zarekomenduje takie rozwiązanie, aby sędziowie pokoju byli (wprowadzeni) po zmianie konstytucji, to jestem przekonany, że tutaj wszystkie ugrupowania, które teraz mówią, że sądownictwo trzeba poprawić (zrobią to) - stwierdził Sachajko.

W poniedziałek wspólne wystąpienie

W piątek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że w poniedziałek odbędzie się wspólne wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i lidera Kukiz'15-Demokracji Bezpośredniej Pawła Kukiza. Ma ono dotyczyć umowy o współpracy programowej PiS i Kukiz'15.

Porozumienie to efekt wielu spotkań, z których ostatnie, w którym uczestniczyli Kaczyński i Kukiz, odbyło się 31 maja w KPRM. Politycy Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiali z PiS na temat porozumienia programowego, które miałoby polegać na wzajemnym wspieraniu swoich projektów ustaw. Kukizowi zależy m.in. na tym, aby wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju, tzw. ustawę antykorupcyjną oraz rozpocząć prace nad wprowadzeniem w Polsce ordynacji mieszanej w wyborach do Sejmu.

W pierwszych dniach czerwca do Sejmu złożony został pierwszy wspólny projekt PiS i Kukiz'15 tzw. ustawy antykorupcyjnej. Proponowane rozwiązania nowelizują szereg ustaw, m.in. Kodeks karny, ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawę o partiach politycznych oraz ustawę o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Ich głównym celem jest zaostrzenie kar w stosunku do osób skazanych za korupcję.