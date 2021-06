O fotel prezydenta miasta rywalizują: Grzegorz Braun (KWW Grzegorz Braun-Konfederacja), Konrad Fijołek (KWW Konrada Fijołka Rozwój Rzeszowa 2.0), Ewa Leniart (KWW Ewy Leniart Wspólny Dom Rzeszów) i Marcin Warchoł (KW Marcin Warchoł Tadeusz Ferenc – dla Rzeszowa).

Reklama

Uprawnionych do głosowania jest 147 889 wyborców. Głosowanie odbywa się w 100 lokalach wyborczych. Głosować będzie można do godziny 21.00. Udający się do lokali wyborczych powinni zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.

Obostrzenia sanitarne

W związku z pandemią podczas głosowania obowiązują obostrzenia sanitarne. Wyborca przebywając na terenie lokalu wyborczego powinien mieć osłonięte maseczką usta i nos. Wyjątkiem jest uchylenie maseczki na prośbę komisji wyborczej podczas identyfikacji przy wydawaniu karty do głosowania.

W każdym lokalu wyborczym znajdą się środki do dezynfekcji rąk. Na wyborców będą czekać zdezynfekowane długopisy. Lokale wyborcze będą regularnie wietrzone. Należy także pamiętać o obowiązku zachowywania dystansu 1,5 m między osobami, zarówno w lokalu wyborczym, jak i podczas ewentualnego oczekiwania przed nim.