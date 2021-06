Późnym popołudniem podwoiła się liczba głosujących. Liczymy na to, że wieczorem frekwencja będzie jeszcze wyższa – powiedział PAP przewodniczący OKW nr 31 w Rzeszowie Paweł Marek Krupa. Przed godz. 18 w lokalu tym liczba oddanych głosów wynosiła ok. 700 z 1860 uprawnionych.Rzeszowianie głosują w ścisłym reżimie sanitarnym. Przy wejściach są płyny do dezynfekcji, członkowie komisji zwracają uwagę czy mieszkańcy mają maseczki – ci, którzy ich zapomnieli, mogą takie otrzymać na miejscu w lokalu.

Wyborcy: To nasz obywatelski obowiązek

Głosujący, z którymi PAP rozmawiała, podkreślali, że udział w wyborach to ich obywatelski obowiązek. Przyszłam na wybory, ponieważ mamy demokrację, mamy prawo głosować. Należy się cieszyć z tych lat wolności, odzyskanych po długiej niewoli. Zależy mi na przyszłości tego miasta i zachęcam każdego do głosowania – powiedziała Agnieszka.

Z kolei Piotr Czerepiuk, który wyszedł z lokalu przy ul. 3 Maja, zaznaczył: Dla Rzeszowa to na pewno ważny dzień. To nadzwyczajne wybory, ponieważ prezydent Ferenc zrezygnował – mówił. Zdaniem Czerepiuka, który od 1989 r. bierze udział w każdych wyborach, te samorządowe są szczególnie ważne, bo dzięki nim mieszkańcy decydują o przyszłości swojej lokalnej wspólnoty.

Oto lista kandydatów

O fotel prezydenta Rzeszowa ubiega się czworo kandydatów. Są to: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, popierana przez PiS i rzeszowski region NSZZ "Solidarność"; proponowany i konsekwentnie wspierany w kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł; b. współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Wybory, pierwotnie planowane na 9 maja, z powodów epidemicznych zostały przesunięte na niedzielę 13 czerwca, a ich ewentualna druga tura - 27 czerwca.