W Warlubiu uprawnionych do głosowania były 4952 osoby. Frekwencja wyniosła 49,35 procent. Na Kłopotka głos oddało 1305 osób, co stanowi ok. 54 procent głosów ważnych.

Na Annę Ośko zagłosowało 949 osób, a na Damiana Dominikowskiego 163.

Wybory wójta gminy Warlubie zarządzone zostały w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego wójta, po jego prawomocnym skazaniu przez sąd. Sprawa dotyczyła poświadczenia nieprawdy i działania na szkodę gminy przy realizacji inwestycji. Wójt został skazany na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lat i otrzymał zakaz zajmowania kierowniczych funkcji w organach samorządu terytorialnego przez pięć lat.

Kim jest Kłopotek?

Kłopotek był posłem w latach 1997-2005 i 2007-2019. Przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi zdecydował odejść z polityki na znak dezaprobaty wobec obsadzenia listy wyborczej, po zawiązaniu współpracy PSL z Kukiz'15. Członkiem PSL zostanę do końca, natomiast definitywnie odchodzę z dużej polityki i medialnie też nie będę się udzielał - deklarował wówczas w rozmowie z PAP.

Niedawno Kłopotek zakończył pracę na stanowisku dyrektora Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej koło Inowrocławia, należącego do Instytutu Zootechniki w Krakowie i przeszedł na emeryturę.

W latach 80. byłem tam naczelnikiem gminy. Mógłbym skromnie powiedzieć, że tam się wszystko zaczęło, myśląc o działalności politycznej i publicznej, i tam być może z woli wyborców to się zakończy. Ta gmina jest mi bardzo bliska. We wszystkich wyborach, w których brałem udział, a byłem posłem na Sejm pięciu kadencji, zawsze największe procentowe poparcie miałem właśnie w Warlubiu, lata płynęły, a ludzie pamiętali o mnie - powiedział Kłopotek na jednej z konferencji prasowych przed wyborami.