Podczas inauguracji konferencji GLOBSEC prezydent zaznaczył, że przywódcy muszą zmierzyć się z problemami, które istniały przed wybuchem pandemii i które nie zniknęły. Stwierdził, że jesteśmy świadkami coraz bardziej nieobliczalnych działań białoruskiego reżimu.

Reklama

Zaznaczył, że Rosja kontynuuje działania i zapowiada dalsze kroki o charakterze imperialnego nacisku, ingeruje w wewnętrzne sprawy innych państw, narusza fundamenty prawa międzynarodowego, także wobec własnych obywateli.

"Autorytaryzm, imperializm, naruszenia prawa międzynarodowego"

Jak dodał, od 2011 roku zdestabilizowana Libia jest areną operacji wojennych i celem działań hybrydowych a państwa południa Europy od lat zmagają się z nieustającym kryzysem migracyjnym.

Możemy uratować ludzkość poprzez eradykację wirusa, ale pamiętajmy też o innych, równie groźnych chorobach trawiących świat: autorytaryzmie, imperializmie, naruszeniach prawa międzynarodowego i praw człowieka. To są to realne problemy, które istniały przed pandemią i do których musimy się konstruktywnie odnieść - podkreślił prezydent.