Laureatami nagrody zostali Związek Polaków na Białorusi i wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej Marek Gróbarczyk. List odczytał szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski.

List prezesa PiS

Prezes PiS podkreślał w liście wspólną historię krajów regionu.

Ale nie tylko przeszłość nas zespala. Dzielimy wizję wspólnej przyszłości, w której to niezbyt ongiś szczęśliwe położenie stanie się naszym atutem, odskocznią ku ścisłej współpracy i integracji gospodarczej. Jednoczy nas pragnienie, by ta wspólna przestrzeń bytowania naszych narodów była przestrzenią wolności, demokracji, zamożności, dostatku, czyli jednym słowem przestrzenią, w której będziemy mogli żyć godnie w poczuciu bezpieczeństwa. I od paru lat systematycznie urzeczywistniamy to nasze pragnienie wcielając w czyn Inicjatywę Trójmorza - napisał Kaczyński.

Niestety - dodał - "nie wszystkim jest to dane w naszej części Europy" i stąd myśli kierują się "ku tym, którzy walczą o życie w wolności i godności". W tym kontekście mówił o sytuacji działaczy Związku Polaków na Białorusi, których spotykają represje.

Jak, niestety, aż nazbyt dobrze to wiemy, członkowie Związku podlegają represjom. Są prześladowani za to, że chcą żyć jako Polacy oraz dobrzy obywatele Białorusi, a nie jako poddani wschodniego satrapy - stwierdził w liście prezes PiS.

Dostatek Polski, a także naszej części Europy możemy budować jedynie przez wolność gospodarowania, poprzez ożywianie, włączanie w gospodarczy krwioobieg rejonów, które z różnych przyczyn nie brały właściwego udziały w wymianie ekonomicznej. Naczelną zasadą budowania infrastruktury, jak i każdej innej działalności inwestycyjnej, powinna być ich zgodność z naszymi narodowymi interesami, z naszą racją stanu - napisał Kaczyński.

Prezes PiS pogratulował tegorocznym laureatom "Nagrody Prometejskiej imienia Prezydenta Lecha Kaczyńskiego" i życzył, by "ziściły się ich marzenia, z jednej strony o silnej gospodarczo Polsce, a z drugiej o wolnej i sprawiedliwej Białorusi". "Oby Członkowie Związku Polaków na Białorusi jak najszybciej mogli wraz ze swymi współobywatelami kosztować owoce życia w wolności i godności" - napisał Kaczyński.

List premiera Morawieckiego

List do uczestników gali skierował także premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił w nim, że "koncepcja polityki zagranicznej zdefiniowana i ukształtowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego była bez wątpienia prekursorska i dalekowzroczna, była prometejska". Dlatego dziękuję za inicjatywę przyznawania Nagrody Prometejskiej Jego imienia, która jest sposobem upamiętniania i popularyzowania tych idei - napisał szef rządu.

Wracamy dziś myślą do polityki zagranicznej prowadzonej i realizowanej przez śp. Pana Prezydenta. Chcemy ją konsekwentnie kontynuować. Wierzymy, że jest ona wciąż aktualna i ma we współczesnym świecie wielką przyszłość. Ta koncepcja opiera się na głębokim przekonaniu, że Polska jest suwerennym krajem z wielkim potencjałem, sama określa swoje interesy i je realizuje - podkreślił Morawiecki.