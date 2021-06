We wniosku, do którego dotarła PAP, posłowie wnieśli o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które dotyczą uprawnień unijnego trybunału.

Niekonstytucyjność przepisów?

Posłowie PiS chcą stwierdzenia niekonstytucyjności przepisów, które w zaskarżonym rozumieniu uprawniają Trybunał Sprawiedliwości UE do m.in. nakazania w ramach środków tymczasowych określonego ukształtowania składu, uprawnień i kompetencji oraz zawieszenia funkcjonowania konstytucyjnych organów krajów członkowskich w szczególności sądów.

We wniosku zaskarżono też przepis, zgodnie z którym Trybunał Sprawiedliwości UE ma prawo dokonywać kontroli zgodności prawa krajowego z konstytucją tego państwa.

Posłowie PiS chcą też stwierdzenia niekonstytucyjności przepisu prawa unijnego, który uprawnia TSUE do kontroli przepisów krajowych dotyczących kształtowania składu, sposobu powoływania i kompetencji organów państw członkowskich, w szczególności sądów.

Mularczyk: Wniosek ustali granice ingerencji

- Coraz więcej wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE ingeruje w ustrój Polski i kompetencje organów konstytucyjnych - powiedział PAP poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Dodał, że wniosek posłów tego ugrupowania do Trybunału Konstytucyjnego ustali i rozstrzygnie o granicach ingerencji unijnego trybunału w polskie prawo.

Przedstawicielem wnioskodawców w tej sprawie jest właśnie Mularczyk. Jak powiedział w rozmowie z PAP, wniosek ten został skierowany do TK w związku z nieprawidłową - jego zdaniem - praktyką ingerowania rozstrzygnięć TSUE w konstytucyjny ustrój Polski. - Widzimy coraz więcej rozstrzygnięć, które ingerują w ustrój państwa polskiego i kompetencje organów konstytucyjnych - podkreślił Mularczyk.

Jego zdaniem, wniosek do TK jest niezwykle ważny z punktu widzenia relacji Polski z UE. - Ten wniosek rozstrzygnie i ustali granice ingerencji TSUE w polski system konstytucyjny - dodał.

- Widzimy, że TSUE poprzez źle rozumiany aktywizm sędziowski próbuje ingerować nie tylko w kompetencje organów konstytucyjnych państwa, ale dokonuje wręcz wykładni kontroli zgodności prawa krajowego z konstytucją. Oznacza to, że TSUE wkracza w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, de facto pozbawiając TK kompetencji w sądu konstytucyjnego w naszym kraju - powiedział Mularczyk.

Wskazał przy tym, że jednym z "motorów" tego wniosku była sprawa zawieszenia w ub.r. funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej SN przez TSUE.

- Widzimy dzisiaj, że praktyka rozstrzygnięć i wykładni TSUE jest bardzo szeroka, i naszym zdaniem w sposób nieuprawniony wchodzi w kompetencje, które nie należą do uprawnień TSUE. W sposób bardzo głęboki ingeruje to też w interpretacje i wykładnię polskich przepisów prawa - zaznaczył polityk.

Wniosek Izby Dyscyplinarnej SN

Nie jest to jedyny wniosek złożony w TK, który dotyczy stosowania środków tymczasowych przez TSUE. W ubiegłym roku pytanie prawne w tej sprawie skierowała do Trybunału Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Pytanie to trafiło do TK po postanowieniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia ub.r. Trybunał unijny postanowił wtedy zobowiązać Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów dotyczących Izby Dyscyplinarnej SN w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Wniosek o tymczasowe zawieszenie do czasu wydania ostatecznego wyroku złożyła Komisja Europejska. Polski rząd argumentował, że wniosek jest nieuzasadniony.