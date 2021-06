Spotkanie prezydenta federalnego Steinmeiera i jego polskiego odpowiednika Andrzeja Dudy w 30. rocznicę podpisania umowy sąsiedzkiej było niezwykle serdeczne – mimo nierozwiązanych kwestii - ocenia korespondent telewizji ARD Jan Pallokat.

Autor podkreśla, że "rzadko kiedy słyszy się, by prezydent Polski Andrzej Duda tak chwalił intensywność i jakość stosunków polsko-niemieckich, jak 17 czerwca, 30 lat po podpisaniu polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie. Prezydent, który przecież przy innych okazjach z oburzeniem oskarżał Niemcy i Niemców o nieuprawnioną ingerencję w sprawy wewnętrzne i wpływanie na wybory".

Korespondent ARD cytuje prezydenta Dudę: Od 30 lat jesteśmy ze sobą spleceni w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu i razem z Panem Prezydentem wierzymy, że ta współpraca będzie kwitła w kolejnych latach.

Nawet punkty sporne zdaniem Pallokata "nie mogły zatrzeć ogólnego wrażenia: że obaj prezydenci starali się, mając na uwadze intensywne partnerstwo między oboma krajami, zabłysnąć w blasku tego, co udało się osiągnąć w ciągu 30 lat, że arcywrogowie stali się być może naprawdę trwałymi przyjaciółmi, pomimo wszystkich codziennych politycznych zadrażnień. Prezydent Duda porównał nawet Niemcy i Polskę do dwóch gospodarstw, których właściciele od czasu do czasu wszczynają jakąś kłótnię: Ale na ogół byliby skłonni wydać swoje dzieci za siebie nawzaje.

"W stosunkach polsko-niemieckich istnieje asymetria"

Zdaniem autora komentarza w dzienniku "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Reinharda Vesera w "stosunkach polsko-niemieckich istnieje asymetria".

Podczas gdy w Polsce "sąsiad zachodni jest zawsze obecny w percepcji ludności i w polityce, sąsiad wschodni nie zajmuje szczególnej pozycji w myśleniu większości Niemców. Kraje zachodnie są postrzegane jako bliższe i często ważniejsze".

Według FAZ "to od dawna nie oddaje sprawiedliwości niemiecko-polskiej rzeczywistości. Te dwa kraje są teraz tak ściśle ze sobą powiązane, jak trudno było sobie wyobrazić, gdy 30 lat temu podpisano Traktat sąsiedzki".

Jest to sieć relacji gospodarczych i społecznych, której obecne tarcia polityczne nie mogą zaszkodzić - wskazuje Veser. Nie jest więc oznaką kryzysu, ale wyrazem uspokajającej normalności, że prezydenci Steinmeier i Duda wygłosili nie tylko okolicznościowe przemówienia podczas obchodów rocznicy podpisania umowy.