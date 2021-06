To wątek bardzo osobisty, ale jako wspólnota Kościoła żyjąca nauką Chrystusa mamy prawo, by dziękować za to życie śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego w kategoriach ludu Bożego, który cieszy się, że w nim od tylu lat żyją takie osoby. To nasz obowiązek dziękować Panu Bogu za nich – mówił cytowany przez Archidiecezję Krakowską abp Marek Jędraszewski w dniu urodzin śp. prof. Lecha Kaczyńskiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Terlikowski: Abp Jędraszewski przyspiesza laicyzację

"Czy naprawdę ksiądz arcybiskup nie dostrzega, że w podzielonym bardzo głęboko polskich społeczeństwie, w którym Kościół powinien być głosem jednoczącym, budującym mosty, łączącym, takie kazania dzielą" - dopytuje na Facebooku publicysta Tomasz Terlikowski.

"Kościół jest dla wszystkich, dla tych, którzy braci Kaczyńskich kochają i dla tych, którzy mają do nich stosunek niechętny czy wrogi, dla tych ze Zjednoczonej Prawicy, z Konfederacji, PSL, Platformy, a także Lewicy w jej rozmaitych odmianach. Takie kazania, jak te z katedry na Wawelu, temu nie służą" - dodał.

"Wiara w to, że żywe chrześcijaństwo w Polsce zostanie uratowane przez partię polityczną (jakąkolwiek) jest zwyczajnie fałszywa. Jak na razie wiele z działań i zachowań (w tym ciężka praca ministra Czarnka) sprawiają raczej, że Zjednoczona Prawica staje się jednym z czynników przyspieszających laicyzację. I niestety taką samą rolę trzeba przypisać kazaniom arcybiskupa Marka Jędraszewskiego" - zakończył wpis Terlikowski.