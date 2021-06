Parada Równości 2021

Reklama

"Pewnie można by na to wszystko odpowiadać – szyderstwem, kpiną, odwzajemnioną niechęcią. Pewnie można się odgryźć złośliwym happeningiem czy ostrym hasłem. Tylko po co? Parafrazując klasyka – nie idźmy tą drogą" - czytamy we wpisie Trzaskowskiego.

"Parada Równości to przede wszystkim święto otwartości, tolerancji i szacunku. To wielka, radosna manifestacja różnorodności, której podstawowy cel jest jeden – żebyśmy wszyscy czuli się w naszym kraju i w naszym mieście jak u siebie, niezależnie od dzielących nas różnic. Bo jesteśmy różni – ale inny nie znaczy gorszy" - kontynuuje.

"I na taką Paradę Równości dziś się po raz kolejny wybieram. Nad taką Paradą Równości objąłem patronat jako prezydent Miasto Stołeczne Warszawa. Miejmy do siebie nawzajem szacunek. Wszyscy. Widzimy się pod Pałacem Kultury!" - napisał prezydent Warszawy.