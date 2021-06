Czas nie stoi w miejscu, musimy iść do przodu - mówiła Witek w sobotę w Tomaszowie Lubelskim odnosząc się do programu Polski Ład.

Reklama

Przygotowaliśmy projekt skierowany właściwie do wszystkich - Polski Ład - wskazała Witek. Dodała, że chodzi o to, aby po roku zastoju związanego z pandemią iść do przodu. Chcemy, aby Polska się rozwijała, żeby Polacy żyli tak, jak żyją Europejczycy na zachodzie Europy - podkreśliła. Przypomniała, że w czasie pandemii ruszyły "programy pomocowe ze strony rządu, nie tylko dla przedsiębiorców". Żaden z programów społecznych nie został zatrzymany, wstrzymany ani zlikwidowany - zaznaczyła.

Jak dodała, skuteczna realizacja Polskiego Ładu będzie możliwa przy akceptacji i wsparciu społeczeństwa.

Wszystkie programy, które mamy do tej pory są podtrzymywane. Proponujemy kolejne - podkreśliła marszałek Sejmu, odnosząc się do Polskiego Ładu. Dodała, że zmiany dotyczą m.in. sfery podatkowej: podniesienia kwoty wolnej od podatku, podniesienia drugiego progu podatkowego 32-proc. do 120 tys. zł. Z tego skorzysta 18 mln Polaków - stwierdziła.

Polski Ład

Jak dodała, skuteczna realizacja Polskiego Ładu będzie możliwa przy akceptacji i wsparciu społeczeństwa.

Wszystkie programy, które mamy do tej pory są podtrzymywane. Proponujemy kolejne - podkreśliła marszałek Sejmu, odnosząc się do Polskiego Ładu. Dodała, że zmiany dotyczą m.in. sfery podatkowej: podniesienia kwoty wolnej od podatku, podniesienia drugiego progu podatkowego 32-proc. do 120 tys. zł. Z tego skorzysta 18 mln Polaków - stwierdziła.

Witek zwróciła uwagę, że Polski Ład będzie realizowany m.in. z środków budżetu państwa i pieniędzy unijnych. Rodzina jako centrum naszych działań, ale wokół mnóstwo programów, które mają przyspieszyć rozwój Polski, wprowadzić nas ponownie na ścieżkę szybkiego rozwoju, na której byliśmy jeszcze w 2019 r. - wskazała Witek.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to: 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i zwiększenie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 m kw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł. W programie zaproponowano też m.in. zlikwidowanie odliczenia składki zdrowotnej od podatku.