W wydarzeniu uczestniczy m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Bielan w rozmowie z PAP oświadczył, że dysponuje opinią prawną konstytucjonalisty prof. Ryszarda Piotrowskiego, z której jednoznacznie wynika, że "Jarosław Gowin nie jest prezesem Porozumienia, że jego kadencja się zakończyła i że przyjęcie innego założenia powinno skutkować delegalizacją Porozumienia przed Trybunałem Konstytucyjnym".

W związku z tym - jak dodał - na sobotnim prezydium partii podjęto uchwałę o zawieszeniu Gowina w czynnościach członka Porozumienia na okres 3 miesięcy. Z kolei zarząd partii przyjął wniosek o połączenie Porozumienia z Partią Republikańską.

Połączenie partii Porozumienie z Partią Republikańską

Jak zapowiedział podczas niedzielnej konwencji będzie ogłoszony proces połączenia partii Porozumienie z Partią Republikańską.

Z kolei poseł Kamil Bortniczuk pytany w Polsat News, czy konwencja jest próbą "okiwania" Jarosława Gowina, odpowiedział: Nie. Myślę, że to jest bardziej próba ucieczki do przodu.

Zostawiamy za sobą ten konflikt na dobre, przechodzimy i medialnie, i formalnie na nowy szyld i budujemy własną przyszłość polityczną w oparciu o własne pomysły, liderów - przekonywał. Bortniczuk przyznał, że od dawna namawia kolegów, "żeby ten konflikt proceduralny z Jarosławem Gowinem zostawić sądom, zostawić prawnikom".

Jak mówił, polityka wymaga tego, żeby iść do przodu i budować własne marki. Od dłuższego czasu ten konflikt nie służy ani nam, ani Jarosławowi Gowinowi - dodał. Jego zdaniem przejście na "nowy szyld" to dobre rozwiązanie. Niech każdy idzie swoją drogą i wszyscy życzmy sobie powodzenia - wskazał.

Powiedział, że jego ugrupowanie będzie w niedzielę odnosić się w dużej mierze do Polskiego Ładu. Dzisiaj zapraszam na naszą konwencję o 13.30, ogłosimy nasze propozycje, bardzo atrakcyjne szczególnie dla rodzin - zapowiedział.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

W Porozumieniu doszło do sporu dotyczącego kierownictwa ugrupowania. Europoseł Adam Bielan uważa, że zarząd partii, rozszerzony w październiku 2020 r. na wniosek lidera partii Jarosława Gowina został uzupełniony niezgodnie ze statutem, a trzyletnia kadencja Gowina upłynęła w kwietniu 2018 r. Bielan uważa też, że od 4 lutego w wyniku decyzji sądu koleżeńskiego, jako przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia, przejął obowiązki prezesa partii.

Zwolennicy Gowina przekonują, że 5 lutego decyzją krajowego sądu koleżeńskiego Bielan oraz poseł Kamil Bortniczuk zostali wykluczeni z Porozumienia, a powodem było wielokrotne łamanie statutu partii. Pod koniec lutego - jak informował wicerzecznik Jan Strzeżek - zarząd Porozumienia jednogłośnie wybrał Iwonę Michałek na przewodnicząca Konwencji Krajowej partii.

W połowie lutego Bielan poinformował o skierowaniu do SO w Warszawie wniosku informującego o uchwale sądu koleżeńskiego ws. wygaszenia kadencji prezesa Porozumienia Jarosława Gowina i powierzeniu jego obowiązków przewodniczącemu Konwencji Krajowej jako osobie uprawnionej do reprezentowania partii na zewnątrz. SO w Warszawie w połowie marca zarządził zwrot tego wniosku uznając, że wniosek został złożony przez osobę nieumocowaną do działania w imieniu partii. Bielan złożył pod koniec kwietnia zażalenie od decyzji SO do Sądu Apelacyjnego.