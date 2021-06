Powołujemy Partię Republikańską jako reprezentację obywateli, którym bliska jest idea wolności; idea wolności indywidualnej, narodowej, a także wrażliwej społecznie wolności gospodarczej - mówił Bielan.

Jak wskazywał, wolność jest wartością najwyższą, szczególnie cenioną przez Polaków. Jest naszym dobrem narodowym, naszą tradycją wypracowaną na przestrzeni dziejów - mówił.

Dodał, że polską tradycją jest również zakorzenienie w opartej na chrześcijaństwie cywilizacji europejskiej i "nasz ogromny wkład w jej rozwój". Tradycją jest również nasz język, wiara, kultura i nasze miejsce w tej części Europy. Odwołujemy się do powyższych wartości, ponieważ stanowią one fundament państwa polskiego. Z tego wynika nasza tożsamość, ale i zobowiązania. Jesteśmy dumni z wielowiekowych osiągnięć naszego narodu i pragniemy przekazać naszym dzieciom Polskę niezależną, scaloną, nowoczesną i dostatnią - podkreślił.

Bielan wskazywał też, że ugrupowanie chce zagwarantowania bezpieczeństwa i trwałej pozycji rodziny w życiu narodu. Zwracał też uwagę na konieczność autonomicznej aktywności młodzieży.

Poprzez działania prorozwojowe oraz ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej chcemy dążyć do wzrostu zamożności wszystkich obywateli. Wolna i nieskrępowana przedsiębiorczość jest do tego najlepszą drogą. Chcemy ochrony własności prywatnej, będącej filarem zdrowego ustroju politycznego i społecznego oraz gwarancją rzeczywistej wolności społecznej i indywidualnej - mówił.

"Jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i z PiS"

Zaznaczył, że program Partii Republikańskiej jest kierowany też do przedsiębiorców i producentów. Będziemy dbać o polskie produkty - zapewniał.

Chcemy nowoczesnej ochrony zdrowia. Przyszłościowej, ale opartej na wartości edukacji i nauki, kultury czerpiącej z polskiej tradycji. Sprawnego systemu sprawiedliwości. Chcemy doskonałej infrastruktury transportowej, energetycznej, cyfrowej oraz silnej i nowoczesnej polskiej armii - kontynuował.

Wskazywał też na potrzebę efektywnego, odpolitycznionego samorządu skoncentrowanego na współpracy z rządem. Opowiadał się też za aktywną polityką na arenie międzynarodowej z uwzględnieniem roli i zaangażowania Polski w NATO i systemie transatlantyckim. Jesteśmy orędownikami adekwatnej do potencjału społeczno-gospodarczego pozycji Polski w UE. Naszym kierunkiem politycznym była i pozostaje Europa ojczyzn - mówił.

Bielan ocenił, że najlepszą drogą realizacji tych wszystkich postulatów jest kontynuacja rządów Zjednoczonej Prawicy. "Dlatego jesteśmy i pozostajemy częścią Zjednoczonej Prawicy, najbardziej udanego projektu politycznego polskiej prawicy w historii. Gorąco wierzymy z zwycięstwo w kolejnych wyborach parlamentarnych" - powiedział.

My się Zjednoczonej Prawicy nie wstydzimy, jesteśmy dumni z dobrych relacji z rządem i z PiS. Niech wstydzą się ci, którzy paktują z opozycją i chcą Zjednoczoną Prawicę rozbić - dodał.

Bielan zapewnił też, że Partia Republikańska będzie wspierać program Polski Ład. Zaznaczył, że jego partia sprzeciwia się polityce chaosu i destrukcji, w szczególności działaniom polityków totalnej opozycji, które - jak mówił - zakłócają "nasze reformy oraz szkodzą pozycji Polski na arenie międzynarodowej".

Rządy Zjednoczonej Prawicy udowadniają, że w jedności siła. Wierzymy, że nasze zaangażowanie pozwoli wzmocnić ten jakże skuteczny i dobrze służący Polsce projekt. Polska potrzebuje stabilnych i sprawnych rządów, a takie gwarantuje dziś tylko Zjednoczona Prawica - przekonywał.

Zapraszał też do współpracy wszystkich, którym bliskie są republikańskie wartości. Nasze przesłanie kierujemy również do wyborców, którzy nie znajdują obecnie reprezentacji politycznej odzwierciedlającej ich oczekiwania; gorąco liczymy tutaj na młodzież - powiedział Bielan.

Kaczyński: Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski

- Wierzę, że razem zrealizujemy wielki plan dla Polski, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i dobrej przyszłości Europy - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Zjazdu Republikańskiego.

- Cieszę się z tego spotkania, cieszę się z jego liczebności. Byłem tutaj tydzień temu, bo się pomyliłem i z przerażeniem patrzyłem na pustą salę, ale jest dobrze, bardzo dobrze - rozpoczął żartem swoje wystąpienie Jarosław Kaczyński, wywołując śmiech wśród zgromadzonych.

Jak mówił prezes PiS, "wszyscy jesteśmy republikanami". - Idee republikańską najłatwiej opisać przeciwstawiając ją idei indywidualisto-liberalnej (...). Republikanizm to odwoływanie się do wspólnoty, a dokładnie do różnych wspólnot, tych mniejszych i tej największej globalnej, wspólnoty narodowej, która jak zwykle, chociaż nie zawsze, jest tożsama, przynajmniej w pewnej mierze, ze wspólnotą państwową - powiedział prezes Kaczyński.

Podkreślił, że przed tą ideą ciągle stoją nowe wyzwania. - Dziś, tym wyzwaniem z jednej strony jest skrajnie wypaczona forma liberalizmu, indywidualizmu, permisywizmu, a z drugiej strony przeciwstawia się już na poziomie zupełnie praktycznym także inny typ, już nie ideologii, a pewnej postawy, która ma charakter indywidualistycznej, ale w tym wymiarze czysto już politycznym. I to właśnie zawsze zagrażało przedsięwzięciom strony, którą można określić na naszej scenie politycznej, jako patriotyczną - zaznaczył prezes PiS.

Jak mówił, "bardzo często było tak, że różne przedsięwzięcia były psute przez tego rodzaju postawy". Ocenił, że "dziś republikanizm praktyczny to jedność obozu Zjednoczonej Prawicy".

- Tylko Zjednoczona Prawica, nie odmawiając z góry patriotyzmu ludziom niektórych przynajmniej odmian lewicy, może zrealizować program dla Polski silnej, niepodległej, suwerennej, ale jednocześnie Polski, która zaspokaja potrzeby wszystkich grup obywateli - wskazywał Kaczyński.

Podkreślił, że równość wobec prawa jest dzisiaj fundamentem, który - jak ocenił - jest w obecnie w Polsce naruszany.

Dlatego - dodał - "ważne jest przywrócenie tej równości, przywrócenie działania prawa, przywrócenie tego wszystkiego, co jest podstawą uczciwego, sprawiedliwego, mocnego państwa".

- Jedność i droga do zwycięstwa, bo ta droga jest otwarta przede wszystkim dzięki temu projektowi - Polskiemu Ładowi. Ta droga musi być przez nas wspólnie przebyta - podkreślił prezes PiS.

- Wierzę, że razem zrealizujemy ten wielki plan dla Polski, wykonamy swój obowiązek, że razem zwyciężymy dla dobrej przyszłości naszego narodu i, co chcę także mocno podkreślić, dla dobrej przyszłości Europy - dodał Kaczyński.