O tym, że Ujazdowski dołączy do senackiego koła senatorów KP-PSL powiedział też we wtorek w Polsat News poseł Marek Biernacki. Nie jest tajemnicą, że do nas przystąpi Kazimierz Michał Ujazdowski, tak samo Ireneusz Raś zgłosił akces do naszego klubu wyrzucony z klubu Platformy Obywatelskiej - powiedział Biernacki.

Reklama

Kosiniak-Kamysz Witamy na pokładzie

"Przywrócenie niezależności TK i sądownictwa Odbudowa silnego parlamentaryzmu Umocnienie samorządów i NGO Tworzenie przyjaznej administracji i profesjonalnej służby cywilnej Wspólnie z @kmujazdowski budujemy #DobrePaństwo. Senatorze, witamy na pokładzie #KoalicjaPolska" - napisał na Twitterze lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.