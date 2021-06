Rada Europejska bardzo mocno potępiła ataki hakerskie na kraje Unii Europejskiej, z nazwy wymieniona została Polska i Irlandia, kraje, które ostatnio zostały zaatakowane - powiedział Morawiecki.

Podkreśliłem parokrotnie podczas wczorajszych debat i spotkania z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guteressem i później, że ataki z terenu Federacji Rosyjskiej powinny zostać natychmiast zaprzestane, że mamy na to dowody, że są to niestety ataki, które mają doprowadzić do destabilizacji, dezinformacji i osłabienia całej UE - to jest jasne dla wszystkich krajów UE i ten zapis nie budził kontrowersji - dodał szef polskiego rządu.

Była propozycja Niemiec i Francji, żeby doszło do spotkania liderów UE i Rosji; ja i wielu innych przywódców, w tym państw bałtyckich, sądzimy, że to byłaby swego rodzaju nagroda za agresję Rosji - mówił Morawiecki.