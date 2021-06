Ta ustawa ma na celu wprowadzenie do polskiego prawa wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. TK uznał, że nie gwarantuje stabilności prawa sytuacja, w której w nieskończoność można wzruszać decyzje administracyjne, nawet jeśli jest zła. Ta ustawa dotyczy kodeksu postępowania administracyjnego, ma zastosowanie w wielu różnych sprawach, nie jest skierowana przeciwko obywatelom jakiegoś kraju czy grupom społecznym – powiedział Radosław Fogiel, zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości.

Reklama

Chodzi o uchwaloną w czwartek wieczorem ustawę, zgodnie z którą po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie w celu jej zakwestionowania. Wywołała ona negatywne reakcje ze strony przedstawicieli ambasady USA w Polsce czy szefa MSZ Izraela Jaira Lapida, który napisał na Twitterze, że "polski parlament uchwalił dziś ustawę uniemożliwiającą zwrot mienia żydowskiego lub rekompensaty za nie ocalałym z Holokaustu i ich potomkom”.

Nikt nie może pozwolić, aby pomijano fakt, że Polska i Polacy byli ofiarami II wojny, zarówno polscy obywatele żydowskiego pochodzenia, jak i etniczni Polacy, jak również obywatele polscy innego pochodzenia, bo przecież przed wojną byliśmy krajem wieloetnicznym. Nie będzie niczyjej zgody, aby ofiary płaciły za zbrodnie popełnione na polskiej ziemi w czasie okupacji – powiedział Fogiel.

Zastrzegł, że Prawo i Sprawiedliwość będzie się przyglądać poprawkom, jakie ewentualnie do tej ustawy pojawią się w Senacie.

Myślę, że będzie potrzebne otworzenie jakiegoś nawiasu, w którym coś zostanie zastrzeżone, że w pewnych sytuacjach można wrócić do tematu – powiedział Paweł Poncyljusz, zastępca przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, który równiez był gościem sobotniego "Śniadania w Trójce".

"PiS poszedł po najmniejszej linii oporu"

Jego zdaniem, przy uchwalaniu ustawy PiS "poszedł po linii najmniejszego oporu". Kto funkcjonuje w polityce, to zna historie tego sporu co najmniej od 1989 r. Izrael i USA co jakiś czas zwracają uwagę na ten problem, Polska jest jedynym krajem, która do tej pory go nie rozwiązała, to budzi emocje. W tej sferze trzeba delikatnego działania, dyplomacji, dobrych zapisów prawnych, a PiS jak zwykle poszedł po linii najmniejszego oporu – powiedział Poncyljusz.

Marek Sawicki, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej w audycji poparł nowelizację Kpa. Nie mamy wątpliwości, że dobrze się stało, że ustawa została przyjęta, wierzymy w jej potwierdzenie w Senacie. Ale szkoda, że nasz dyplomacja nie przygotowała naszych partnerów w USA i w Izraelu na to, że taka ustawa będzie przyjmowana i nie wyjaśniła, co ta ustawa ze sobą niesie. Mamy takie instytucje jak IPN, Polska Fundacja Narodowa i MSZ, których obowiązkiem było przygotowanie naszych partnerów na te ustawę i na to, co się z nią wiąże – powiedział Sawicki w sobotnim "Śniadaniu w Trójce". Dodał, że ustawa dotyczy spraw wewnętrznych kraju.

Ta ustawa dotyczy mienia bezspadkowego i reguluje wewnętrzne sprawy życia gospodarczego w Polsce, nie musimy się obawiać, że ktoś tupnie nóżką w Tel Awiwie czy w Waszyngtonie – stwierdził Sawicki.

Prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP, stwierdził, że obecnie USA i Izrael są w trudniejszej sytuacji niż jeszcze kilka lat temu.

USA i Izrael – każdy kraj z innych powodów – znalazły się w trudniejszej sytuacji. Jak wiemy w Izraelu było pięć przedterminowych wyborów pod rząd i w efekcie nie powstała stabilna większość i to niemądre zachowanie przedstawicieli władz Izraela, nieakceptowalne zachowanie władz Izraela, trzeba interpretować przez pryzmat wewnętrznej gry politycznej. Stany Zjednoczone znalazły się w pułapce geostrategicznej, bo przez ostatnich 20 lat skoncentrowały się na walce z terroryzmem międzynarodowym, a także na ideologicznej wojnie propagującej rewolucję obyczajową i przegapiły błyskawiczny wzrost potęgi Chin" – powiedział doradca prezydenta podczas audycji. "I myślę, że ta sytuacja globalna powoduje, że Polska jest w lepszej sytuacji w tym sporze, tym bardziej, że część opozycji (...) rozumie, że te posunięcia prawne są w interesie wszystkich Polaków – powiedział Zybertowicz w "Śniadaniu w Trójce".