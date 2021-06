W Radiu ZET politycy komentowali powołanie przez Watykan komisji w sprawie możliwych zaniedbań kardynała Stanisława Dziwisza. Na czele komisji stanął kardynał Angelo Bagnasco. W reportażu w TVN24, który ukazał się w listopadzie 2020 r, przedstawiono dokumenty, relacje i rozmowy, wskazujące, że kardynał Stanisław Dziwisz, uczestniczył m.in. w procederze tuszowania nadużyć seksualnych przez księży na całym świecie. Chodzi m.in. o sprawę molestowania w Legionie Chrystusa i o sprawę oskarżonego o pedofilię amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka.

W dyskusji Bartosz Kownacki podkreślił, że przestępstwa pedofilii podkopują zaufanie do Kościoła i powinny być ścigane. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że to jest skandal, że ksiądz podejrzewany o pedofilię jest przenoszony z kościoła do kościoła. Zarzucił obozowi rządzącemu, że nie uruchamia prokuratury ws. przestępstw pedofilii w Kościele i kryje je, by nie stracić poparcia kleru.

Kownacki odparł, że często te przestępstwa są sprzed kilku, kilkunastu lat i równie dobrze można zarzucić poprzednim ekipom rządzącym, że ich nie ścigali.

Katarzyna Lubnauer (KO) zaznaczyła, że to instytucje państwa powinny zająć się ściganiem przestępstw seksualnych wobec nieletnich popełnianych przez duchownych. Była oburzona, że politycy i Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, który - jak mówiła - wystąpił przed sejmową komisją w "znaczącej", antyaborcyjnej koszulce, nie reagują na pobłażliwe słowa ks. Tadeusza Rydzyka o pedofilii.

"Aborcja jak pedofilia"

Kownacki przeciwstawił się zarzutom, że ks. Rydzyk, jakoby bronił osoby popełniające czyny pedofilskie. Odpowiedział Lubnauer, że nie rozumie, dlaczego nie podoba się jej koszulka Rzecznika Praw Dziecka. Stwierdził, że aborcja jest taką samą zbrodnią, jak pedofilia "wedle jego oceny, jego sumienia i sumienia wielu ludzi".

Przeciwko takiemu stwierdzeniu zaprotestował Czarzasty. To jest hańba, co pan powiedział. To jest skandal - powiedział.

Wiem, że komuniści i stalinowcy pozwalali sobie na masowe aborcje - odparł Kownacki.