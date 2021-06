Naturalną reakcją polskich polityków – tych prorządowych i opozycyjnych – byłoby więc wspólne dążenie do budowy skutecznego mechanizmu obrony przed cyberprzestępcami. Bo dzisiaj przegrał z nimi, ale jutro może to być. Ale żadnej woli współpracy nie widać. Polskie elity polityczne, jak w wielu innych kwestiach, które powinny być poza bieżącym sporem, także w tej sprawie kompletnie sobie nie ufają. Jeśli pojawia się sytuacja kryzysowa taka jak ta, to natychmiast reakcją obronną po obu stronach politycznej sceny jest podejrzewanie drugiej strony o najgorsze.